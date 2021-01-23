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Rónai Péter USA TRUMP - BIDEN 2021.01.21.
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30 views • January 23, 2021
Nagyon jó rövid előadás arról, hogy egy olyan nemzet, amely gyűlöl, az rosszul választ.
Magyarországon 2022-ben választások lesznek.
Teljesen igaza van azzal, hogy "LEHET ROSSZABB IS".
Jelenleg a komcsi szivárványkoalíció nyálat csurgatva liheg és reméli, hogy megválasszák, csak mert bírálja, miközben UGYANAZT akarja, mint a jelenlegi kormány, csak még több megszorítással.
Ha NEM TETSZIK a jelenlegi, akkor HASZNÁLD AZ ESZED! Nézz utána, kik lehetnek a megfelelő jelöltek, de NE automatikusan a komcsi, áruló szivárványkoalícióra pártolj és ne dőlj be az olcsó propagangának!
Magyarországon 2022-ben választások lesznek.
Teljesen igaza van azzal, hogy "LEHET ROSSZABB IS".
Jelenleg a komcsi szivárványkoalíció nyálat csurgatva liheg és reméli, hogy megválasszák, csak mert bírálja, miközben UGYANAZT akarja, mint a jelenlegi kormány, csak még több megszorítással.
Ha NEM TETSZIK a jelenlegi, akkor HASZNÁLD AZ ESZED! Nézz utána, kik lehetnek a megfelelő jelöltek, de NE automatikusan a komcsi, áruló szivárványkoalícióra pártolj és ne dőlj be az olcsó propagangának!
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