Rónai Péter USA TRUMP - BIDEN 2021.01.21.

Nagyon jó rövid előadás arról, hogy egy olyan nemzet, amely gyűlöl, az rosszul választ.

Magyarországon 2022-ben választások lesznek.

Teljesen igaza van azzal, hogy "LEHET ROSSZABB IS".

Jelenleg a komcsi szivárványkoalíció nyálat csurgatva liheg és reméli, hogy megválasszák, csak mert bírálja, miközben UGYANAZT akarja, mint a jelenlegi kormány, csak még több megszorítással.

Ha NEM TETSZIK a jelenlegi, akkor HASZNÁLD AZ ESZED! Nézz utána, kik lehetnek a megfelelő jelöltek, de NE automatikusan a komcsi, áruló szivárványkoalícióra pártolj és ne dőlj be az olcsó propagangának!