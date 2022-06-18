Pristop poučevanja okoljskih vsebin, dr. Rock Finale

Že od 17. leta dela z otroki. Najprej je delal kot animator z likovnimi in športnimi delavnicami, na jezikovnih počitnicah, kasneje pa počitnice tudi soorganiziral in vodil. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture (krajinski arhitekt). Že na študijski izmenjavi na Švedskem se je lotil odpadkov-smetišča, kjer je načrtoval sanacijo odlagališča komunalnih odpadkov. Iz te teme je kasneje na Biotehniški fakulteti tudi diplomiral. Odpadki ga spremljajo vedno in povsod, kar pa sovpada z dušo naravo/okoljevarstvenika, saj pravi, da je neizmerno občutljiv na posege v prostor. Doktorat se je odločil delati na na Pedagoški fakulteti. Za doktorsko raziskavo je združil vsa znanja in izkušnje ter se intuitivno lotil postavljanja novega načina poučevanja okoljskih vsebin (odpadki in onesnaževanje) in jih združil z likovnim ustvarjanjem. Na tak način, on mu pravi kar sonaravni, poučuje tudi na srednji šoli, kjer je zaposlen.