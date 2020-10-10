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ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения. Серия 3 (Новый сезон)
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647 views • October 10, 2020
Проект МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод третьей серии фильма «Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения».
В третьей серии вы узнаете о важной роли стволовых раковых клеток в развитии рака и его лечении. Традиционные методы лечения не уничтожают эти клетки, в результате через некоторое время рак возвращается, причем в более агрессивной форме. Вы узнаете, что существуют природные средства, которые эффективно воздействуют на эти стволовые раковые клетки, не нанося при этом вреда организму.
Также вы узнаете, как правильные продукты могут исцелять тело, и что растительная пища всех цветов радуги – это не просто красивая метафора, а напоминание, которое поможет обеспечивать все нужды организма. Вы услышите рассказ о том, почему питание свежими соками должно стать важнейшей частью эффективного протокола для победы над раком. Также вы узнаете, как ГМО растения отравили нашу пищу, и какой вред эти продукты-франкенштейны наносят нашему организму. Но, питаясь продуктами без ГМО, вы предотвратите попадание этих токсинов в свой организм.
Вы слышали до этого про то, что существуют вирусы, которые могут помогать в лечении рака? В этой серии врачи и ученые расскажут вам о вирусе РигВир, который селективно атакует и убивает раковые клетки, не нанося вреда организму.
Помимо этого вы услышите вдохновляющие истории исцеления от рака, рассказанные людьми, которые доверились силам природы.
Перевод фильма осуществлен проектом МедАльтернатива.инфо.
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь: vk.com/a3esm)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин (vk.com/id35457743)
Благодарим всех, кто нам помогает! Благодаря вам мы делаем больше!
Если вы считаете, что эта информация полезна, поделитесь ей со своими знакомыми. Возможно, это кому-то сохранит здоровье или даже жизнь. Также вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Предыдущие серии фильма смотрите на нашем канале: https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
или на сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Посетите наш сайт МедАльтернатива.инфо - сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Также рекомендуем книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
В третьей серии вы узнаете о важной роли стволовых раковых клеток в развитии рака и его лечении. Традиционные методы лечения не уничтожают эти клетки, в результате через некоторое время рак возвращается, причем в более агрессивной форме. Вы узнаете, что существуют природные средства, которые эффективно воздействуют на эти стволовые раковые клетки, не нанося при этом вреда организму.
Также вы узнаете, как правильные продукты могут исцелять тело, и что растительная пища всех цветов радуги – это не просто красивая метафора, а напоминание, которое поможет обеспечивать все нужды организма. Вы услышите рассказ о том, почему питание свежими соками должно стать важнейшей частью эффективного протокола для победы над раком. Также вы узнаете, как ГМО растения отравили нашу пищу, и какой вред эти продукты-франкенштейны наносят нашему организму. Но, питаясь продуктами без ГМО, вы предотвратите попадание этих токсинов в свой организм.
Вы слышали до этого про то, что существуют вирусы, которые могут помогать в лечении рака? В этой серии врачи и ученые расскажут вам о вирусе РигВир, который селективно атакует и убивает раковые клетки, не нанося вреда организму.
Помимо этого вы услышите вдохновляющие истории исцеления от рака, рассказанные людьми, которые доверились силам природы.
Перевод фильма осуществлен проектом МедАльтернатива.инфо.
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь: vk.com/a3esm)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин (vk.com/id35457743)
Благодарим всех, кто нам помогает! Благодаря вам мы делаем больше!
Если вы считаете, что эта информация полезна, поделитесь ей со своими знакомыми. Возможно, это кому-то сохранит здоровье или даже жизнь. Также вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Предыдущие серии фильма смотрите на нашем канале: https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
или на сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Посетите наш сайт МедАльтернатива.инфо - сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Также рекомендуем книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
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