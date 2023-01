The Eternal New is a more accurate truth than is being in the now..Being in the Now is illusive, and in actuality a nonsense statement. It's impossible.

However, we can become connected to all we are at any given time and in fact should do our best to keep that connection clear of ego chatter. No matter what we are doing and no matter who we are with.

This video makes that more clear.

๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ







โš”๏ธ Awaken To Your Warrior Spirit

๐Ÿ‘‰ https://www.bitchute.com/video/fDnzhrx1zkA2/

โš”๏ธ 4 of 7 Energy, Frequency and Vibration

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v11h1ev-energy-frequency-and-vibration.html

โš”๏ธ 5 of 7 Waking Up The LION In You

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v128lnz-waking-up-the-lion-in-you..html

โš”๏ธ Pulling The Weeds Of Evil and Corruption.

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1gqeo1-the-corrupt-are-just-weeds.html





Thanks to IRIS Earthquake science for cover image https://www.youtube.com/watch?v=T9QwiBFN9gI









๐•™๐•’๐•ก๐•ก๐•š๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค ๐•š๐•ค ๐•’๐•Ÿ ๐•š๐•Ÿ๐•ค๐•š๐••๐•– ๐•›๐• ๐•“ โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†

.......... โ„’โ„ดัตโ„ฏ โ˜ฎ





In Lak'ech Ala K'in โ™ฅ





๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.๐Ÿ‘‡

โœ” Gab 'Thrivalism & The Twisted Light Worker' - https://gab.com/groups/64573 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Thrivalism & The Twisted Light Worker' - https://mewe.com/group/62793e4f36fb520921c6f3f0 ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Thrivalism & The Twisted Light Worker - https://t.me/Thrivalism ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Channel 'Digital Warriors United' - https://t.me/DigitalWarriorsUnited ๐Ÿ—ก





Also Find me on Rumble, Brighteon, Bitchute and UGEtube. Search for "Twisted Light Worker."





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ