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Nežná revolúcia 1989 - spomienky a poučenia - časť 1 (s titulkami)
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71 views • November 16, 2021
Nežná revolúcia 1989 - spomienky a poučenia
(jeden text, dve video časti)
Určite som v uliciach Bratislavy v roku 1989 nezvonil za to, aby sme v rozpore s Norimberským kódexom ako „Podľudia = Untermenschen“ znášali na sebe celosvetovú vakcináciu experimentálnymi roztokmi ako laboratórne zvery podľa hesla „Vakzine macht frei!“ a totalitnú segregáciu neočkovaných versus očkovaní v réžii zmŕtvych-vstalých novodobých nacistických Mengeleovcov, alias dnešných panovníkov nielen v Európe, ale aj po celom svete. Vytvárajú NWO-koncentrák systémom varenej žaby, resp. salámovou metódou postupných krokov. Skrývajú sa za ľudské práva, ale tieto porušujú sami doslova vraždením v zmysle vojnových zločinov a plošnou genocídou celých národov.
Vinníci však spravodlivosti neujdú...
-
Vy, tzv. demokrati – VLASTIZRADCOVIA!
BLACKOUT tejto skazenej civilizácie je na spadnutie...
CENZÚRA vás nezachráni!
Boli sme Vám dobrí na uliciach pred vyše 30-timi rokmi nato, aby ste uchopili štátnu moc? A dnes sme vám už na obtiaž? Keď sa dožadujeme splnenia vašich sľubov a dodržiavania našich ľudských práv – bez sledovania a novodobého kovidového otroctva?!
Naozaj si myslíte, že sme všetci na hlavu padnutí?
Zabudnite… NÁROD SA PREBÚDZA a SPRAVODLIVOSŤ SA BLÍŽI…!
*******
1. časť: https://vk.com/video569905594_456239017
https://www.brighteon.com/8df0673b-ad5c-4bb8-8724-02093c9fdacd
2. časť: https://vk.com/video569905594_456239018
https://www.brighteon.com/258ea34a-2189-4525-a8df-22e08f4c3514
*******
Dôležité!
Pre ľudí SLUCHOM POSTIHNUTÝCH je k dispozícii aj verzia s TITULKAMI:
1. časť s titulkami: https://vk.com/video569905594_456239019
2. časť s titulkami: https://vk.com/video569905594_456239020
(jeden text, dve video časti)
Určite som v uliciach Bratislavy v roku 1989 nezvonil za to, aby sme v rozpore s Norimberským kódexom ako „Podľudia = Untermenschen“ znášali na sebe celosvetovú vakcináciu experimentálnymi roztokmi ako laboratórne zvery podľa hesla „Vakzine macht frei!“ a totalitnú segregáciu neočkovaných versus očkovaní v réžii zmŕtvych-vstalých novodobých nacistických Mengeleovcov, alias dnešných panovníkov nielen v Európe, ale aj po celom svete. Vytvárajú NWO-koncentrák systémom varenej žaby, resp. salámovou metódou postupných krokov. Skrývajú sa za ľudské práva, ale tieto porušujú sami doslova vraždením v zmysle vojnových zločinov a plošnou genocídou celých národov.
Vinníci však spravodlivosti neujdú...
-
Vy, tzv. demokrati – VLASTIZRADCOVIA!
BLACKOUT tejto skazenej civilizácie je na spadnutie...
CENZÚRA vás nezachráni!
Boli sme Vám dobrí na uliciach pred vyše 30-timi rokmi nato, aby ste uchopili štátnu moc? A dnes sme vám už na obtiaž? Keď sa dožadujeme splnenia vašich sľubov a dodržiavania našich ľudských práv – bez sledovania a novodobého kovidového otroctva?!
Naozaj si myslíte, že sme všetci na hlavu padnutí?
Zabudnite… NÁROD SA PREBÚDZA a SPRAVODLIVOSŤ SA BLÍŽI…!
*******
1. časť: https://vk.com/video569905594_456239017
https://www.brighteon.com/8df0673b-ad5c-4bb8-8724-02093c9fdacd
2. časť: https://vk.com/video569905594_456239018
https://www.brighteon.com/258ea34a-2189-4525-a8df-22e08f4c3514
*******
Dôležité!
Pre ľudí SLUCHOM POSTIHNUTÝCH je k dispozícii aj verzia s TITULKAMI:
1. časť s titulkami: https://vk.com/video569905594_456239019
2. časť s titulkami: https://vk.com/video569905594_456239020
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