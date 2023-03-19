Alexandre Juving-Brunet fait le bilan après 111 jours passés en détention - Magazine Nexus

18 mars 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=vWXuCY105VM

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Description d'origine :





Ancien capitaine de gendarmerie, ancien Saint cyrien, candidat à l'élection présidentielle, l'homme âgé de 41 ans avait été mis en examen pour « escroquerie en bande organisée ». La banque de France lui reprochait son projet du « franc libre » et d'avoir « voulu frapper monnaie », projet qu'il avait lancé à l'été 2022. 4.500 personnes avaient souscrit à cette monnaie non autorisée, pour un total de 1,3 million d'euros. Deux jours après être sorti de la maison d'arrêt de Draguignan, Alexandre Juving-Brunet vient d'accorder une interview exclusive au magazine Nexus. Dans cet entretien d'une heure, l'homme - toujours sous contrôle judiciaire – défend notamment d'avoir cherché à « faire basculer l'État français ».





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👉Voir notre précédente interview d'Alexandre Juving-brunet (avril 2022) : https://www.nexus.fr/actualite/entretien/alexandre-juving-brunet-video/



