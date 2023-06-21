Nutriólogo Hugo Robin.- ¡Cómo protegerte de la luz solar!

Con el inicio del verano, la intensidad de los rayos ultravioletas del sol pueden ocasionar algunos retos y problemas de salud.

Acompañame en este video en donde te proporciono algunas recomendaciones que puedes implementar para protegerte adecuadamente.

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Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin