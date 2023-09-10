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'IS SEPTEMBER 23,2023 A KEY RAPTURE DATE?
EARTH SHAKING NEWS
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245 views • September 10, 2023

IT SEEMS EVERYONE HAS BEEN WARNING ABOUT THE RAPTURE AND NOTHING EVER CHANCES! I BELIEVE THE RAPTURE IS NEAR AND NO ONE KNOWS THE DAY OR THE HOUR. THAT BEING SAID THIS VIDEO SEEMS TO PROVIDE SOME VERY INTERESTING INFORMATION. YES! THE SIGNS HAVE INCREASED AND LOOKING AT THE WORLD TODAY I WOULD SAY TRUE BELIEVER'S IN YESHUA/JESUS COULD VERY WELL DEPART THIS EARTH BY THE END OF 2023. MY WIFE AND I ARE SICK & TIRED OF LIVING ON THIS RECHED PLANET AND WE'RE READY TO LEAVE. WHO IN THE WORLD WANTS TO LIVE ON A PLANET WHERE ALL PEOPLE GIVE A DAMN ABOUT IS HOW RICH AND POWERFUL THEY ARE WHILE FELLOW HUMAN BEINGS ARE DESTROYED IN THE PROCESS. IT'S VERY CLEAR LUCIFER/SATAN DOES CONTROL THE WORLD NOW. OUR CORRUPT LEADERS AND MEGA PREACHERS HAVE NO PROBLEM FLASHING SATANS OCCULT DEVIL SIGN ALL THE TIME. THIS PROVES THESE WOLVE'S IN SHEEPS CLOTHING ARE OUT FOR FAME AND FORTUNE AND DO NOT GIVE A DAMN ABOUT THEIR FELLOW HUMAN BEINGS. YOU WOULD DO WELL TO KEEP LOOKING UP AND PRAY YOU'RE TAKEN OUT OF HERE WHEN THE RAPTURE INSTANTLY HAPPENS. THOSE LEFT BEHIND WILL GO THROUGH SHEER HELL...WAKEUP!

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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