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Mountain Skywater - Colorado River Basin Cloud Seeding Pilot Project - 1971
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27 views • February 20, 2020
"Esplorare, sviluppare e determinare la fattibilità dell'applicazione della tecnologia delle modifiche meteorologiche per soddisfare la crescente domanda della nazione di acqua pulita".
Nel 1961 il Congresso assegnò finanziamenti per la creazione di un programma di modifica meteorologica guidato dall'Ufficio di Bonifica. Il progetto Skywater è arrivato quindici anni dopo che Irving Langmuir, Vincent Schaefer e Bernard Vonnegut dei General Electric Laboratories di Schenectady, New York, hanno dimostrato con successo che "seminare" nuvole con agenti nucleanti come ghiaccio secco (biossido di carbonio) e ioduro d'argento produceva pioggia.
Nel 1961 il Congresso assegnò finanziamenti per la creazione di un programma di modifica meteorologica guidato dall'Ufficio di Bonifica. Il progetto Skywater è arrivato quindici anni dopo che Irving Langmuir, Vincent Schaefer e Bernard Vonnegut dei General Electric Laboratories di Schenectady, New York, hanno dimostrato con successo che "seminare" nuvole con agenti nucleanti come ghiaccio secco (biossido di carbonio) e ioduro d'argento produceva pioggia.
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