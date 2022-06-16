Armin Koroknay: Ποιες είναι οι επιπτώσεις των εμβολίων στο αίμα μας;

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΠΗΓΗ: ARNm et Spike dans le sang après l'inoculation:PROCESSUS IRREVERSIBLE! AVIS AUX AMATEURS!https://crowdbunker.com/v/Kudx3U8zzm
Ο Dr Armin Koroknay είναι πτυχιούχος φαρμακευτικής και βιολογίας, με ειδίκευση στην τοξικολογία, τη γενετική, την ανοσοβιολογία, τη βιολογία όγκων, την ιατρική μικροβιολογία, την ιολογία, τη νευροβιολογία, την ανθρωπολογία. Είναι συγγραφέας πολυάριθμων ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων.
-----------------------
Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:
1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND
2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/
3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND
4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND