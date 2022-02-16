Число погибших во всем мире до и после массовой «вакцинации»! Синий — ДО, Красный — ПОСЛЕ!

«Вот, что может произойти в ближайшие месяцы, если вы не очнётесь, не объединитесь и не встанете на Путь Света, Который Указала всем Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. Карантин не закончится до тех пор, пока однажды утром вы не увидите под своими окнами вооружённые войска НАТО — новую мировую полицию, которая будет отстаивать не ваши конституционные права, а новый мировой бес-порядок, подчинённый Антихристу. Будет внезапно отключен интернет и мобильная связь, чтобы дезорганизовать всё и всех. К этому нужно быть готовыми. По домам будут ходить зондеркоманды, чтобы всех тестировать и тем самым заражать, и ставить вакцины с наночипами. Никого без принятой смертоносной вакцины или вживлённого чипа никуда не выпустят. Домашняя клетка — станет голодной тюрьмой, без права на воздух и воду. Многие, получившие вакцины, якобы от коронавируса, через несколько месяцев начнут гибнуть от заражения новыми штаммами вирусов и бактерий. Те, кто примет жидкий чип, смогут ещё какое-то время передвигаться под присмотром мирового правительства. Но всех постепенно загонят в тюрьмы, пустые гипермаркеты, на стадионы, то есть полностью локализуют от мира. А затем уничтожат физически. Ибо, в планы глобалистов входит максимально сократить население планеты, оставив только обслуживающий персонал чипированных рабов-биороботов. На Земле сегодня проживает далеко не 7-8 миллиардов, как врут каратели, а всего-навсего около двух миллиардов, и то, если наберётся такая цифра. Каждый день население Земли искусственно сокращается захватчиками, которые устраивают повсюду: войны, искусственный голод, катастрофы и стихийные бедствия. Американские биолаборатории проводят эксперименты, специально инфицируя пространство, химтрейлы постоянно сбрасывают ядовитые вещества и «умную пыль» с наноботами, НАRP повсюду меняет климат и вызывает стихийные бедствия. Глобалисты уже почти готовы включить кнопку на уничтожение человечества Земли. Да, это страшная действительность. Но, прийдя на Землю, каждая душа должна пройти свою школу жизни и, в конечном итоге, обрести мудрость. А мудрость приходит после обретения печального жизненного опыта. Ибо: во всякой мудрости много печали. Но каждая душа, имея духовное произхождение, просто обязана стать умудрённой, чтобы наконец вернуться в Царство Софии Премудрой» (Виктория ПреобРАженская. «Зомбовирусная корона Машиаха», 27.04.2020).

Миру предстоит увидеть Мощь и Силу Дающей Жизнь Матери Мира! Явившей к Бытию всё Сущее, ТриЕдиной ПРАРАДАтельницы МиРАздания. Она, Изначальная Матерь Мира, Стоит над всеми ранее ограниченными представлениями о Баженстве, потому что Включает в Себе Все Силы и Соединяет Всё в Себе! ЕЁ СВЕТ Абсолютен, если такой Свет где-то Есть, там уже не может быть ничего неабсолютного. ЕЁ МОГУЩЕСТВО Выше всяких нехристей, мировых правительств и т.д. Поэтому Свершится Победа, Виктория Света. Зрячие примут ЛЮБОВЬ Великой Матери Света Марии ДЭВИ ХРИСТОС и будут Спасены! УРА! АУМ РА! Да Будет Свет! (Из «Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii ).

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

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