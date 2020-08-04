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Despertar - Data Limite
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17 views • August 04, 2020
Fenômenos de aparições de discos voadores, experiências de quase-morte, paranormalidade e mediunidade, desafiam as leis da natureza e intrigam a humanidade há séculos. Cientistas e pesquisadores começam a decifrar as experiências extraordinárias de que a consciência possa ir fora do corpo físico, indo além para outras dimensões.
Diferentes áreas de conhecimentos apontam para o mesmo ponto: a existência de um mundo muito além da atual compreensão humana.
O documentário Despertar – Data Limite permeia uma profunda reflexão sobre a evolução moral da humanidade, o progresso individual, a grandeza do universo, o fato de não estarmos sozinhos e os possíveis desdobramentos de um futuro próximo, aliado as previsões do médium brasileiro Chico Xavier.
O Documentário Despertar - Data Limite foi produzido pelos mesmos diretores do Data Limite Segundo Chico Xavier: Rebeca Casagrande e Fabio Medeiros
Diferentes áreas de conhecimentos apontam para o mesmo ponto: a existência de um mundo muito além da atual compreensão humana.
O documentário Despertar – Data Limite permeia uma profunda reflexão sobre a evolução moral da humanidade, o progresso individual, a grandeza do universo, o fato de não estarmos sozinhos e os possíveis desdobramentos de um futuro próximo, aliado as previsões do médium brasileiro Chico Xavier.
O Documentário Despertar - Data Limite foi produzido pelos mesmos diretores do Data Limite Segundo Chico Xavier: Rebeca Casagrande e Fabio Medeiros
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