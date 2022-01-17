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Où en sommes-nous après deux ans de covidisme ?
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40 views • January 17, 2022
16 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/coleresdesrues:4
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
@Jean-Jacques-Crevecoeur
Où en sommes-nous, globalement, après deux ans de combat contre la propagande mensongère, liberticide et génocidaire menée par les psychopathes et les sociopathes milliardaires aux ordres desquels œuvrent nos gouvernements, les parasites nuisibles (appelés anciennement des journalistes) qui infestent les médias mainstream, les médecins et scientifiques corrompus, les avocats et les syndicats collabos de ce régime totalitaire désormais en place ?
C'est la question à laquelle je répondrai dans cette entrevue, à l'invitation des Colères des Rues, le mouvement né de la colère des Gilets Jaunes…
Connectez-vous dès ce dimanche 16 janvier de 15h à 17h (Québec) ou de 21h à 23h (heure européenne).
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
@Jean-Jacques-Crevecoeur
Où en sommes-nous, globalement, après deux ans de combat contre la propagande mensongère, liberticide et génocidaire menée par les psychopathes et les sociopathes milliardaires aux ordres desquels œuvrent nos gouvernements, les parasites nuisibles (appelés anciennement des journalistes) qui infestent les médias mainstream, les médecins et scientifiques corrompus, les avocats et les syndicats collabos de ce régime totalitaire désormais en place ?
C'est la question à laquelle je répondrai dans cette entrevue, à l'invitation des Colères des Rues, le mouvement né de la colère des Gilets Jaunes…
Connectez-vous dès ce dimanche 16 janvier de 15h à 17h (Québec) ou de 21h à 23h (heure européenne).
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