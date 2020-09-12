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Διαδήλωση υπέρ της κυβέρνησης και του στρατού της Συρίας, στην Ανατολική Γκούτα
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8 views • September 12, 2020
7/3/2018. Μεγάλος αριθμός πολιτών της Ανατολικής Γκούτα, βγήκαν στους δρόμους σήμερα, διαδηλώνοντας την υποστήριξή τους στον Συριακό Αραβικό Στρατό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της “Damascus Now”.
Οι κάτοικοι της Al-Hammouriyah έφεραν σημαίες της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης τους, με συνθήματα υπέρ της κυβέρνησης και του στρατού της χώρας.
Επίσης, οι κάτοικοι της Al-Hammouriyah ζητούσαν την αποχώρηση των μαχητών που έχουν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Αν. Γκούτα.
Οι κάτοικοι της Al-Hammouriyah έφεραν σημαίες της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης τους, με συνθήματα υπέρ της κυβέρνησης και του στρατού της χώρας.
Επίσης, οι κάτοικοι της Al-Hammouriyah ζητούσαν την αποχώρηση των μαχητών που έχουν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Αν. Γκούτα.
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