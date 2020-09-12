Διαδήλωση υπέρ της κυβέρνησης και του στρατού της Συρίας, στην Ανατολική Γκούτα

7/3/2018. Μεγάλος αριθμός πολιτών της Ανατολικής Γκούτα, βγήκαν στους δρόμους σήμερα, διαδηλώνοντας την υποστήριξή τους στον Συριακό Αραβικό Στρατό, σύμφωνα με ρεπορτάζ της “Damascus Now”.

Οι κάτοικοι της Al-Hammouriyah έφεραν σημαίες της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης τους, με συνθήματα υπέρ της κυβέρνησης και του στρατού της χώρας.

Επίσης, οι κάτοικοι της Al-Hammouriyah ζητούσαν την αποχώρηση των μαχητών που έχουν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Αν. Γκούτα.