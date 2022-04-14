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Η ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΗ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΜΙΑΣ ΑΚΟΡΕΣΤΗΣ ΔΥΣΤΟΠΙΑΣ
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514 views • April 14, 2022
Εν μέσω της παρουσίασης του πολέμου τους που πλέον μπορεί να αρχίσει να θεωρείται μια νέα κανονικότητα μαζί φυσικά και με τις αυξανόμενες αρνητικές συνέπειες σε κάθε επίπεδο ζωής του μέσου ανθρώπου, κάτι περίεργο συμβαίνει στην Κίνα. Ξαφνικά, όπως και 2 χρόνια πριν, στη Σαγκάη αυτή τη φορά μαθαίνουμε πως υπάρχει πολύ αυστηρό λοκντάουν. Όμως αναβαθμισμένο καθώς φαίνεται πως μπορούν να φτάσουν σε σημείο να απομονώσουν ακόμα και τα παιδιά από τους γονείς ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις διανομές τροφίμων σε σημείο που πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση δημιουργώντας σκηνές τρομακτικού πανικού.
Την ίδια ώρα η Ελλάδα παραμένει ένα κλωτσοσκούφι έχοντας από τη μια να εμφανίζεται έστω και σε βίντεο στο υποτιθέμενο κοινοβούλιο ένας αρχάνθρωπος παρουσιαζόμενος για Έλληνας, από την άλλη να παρουσιάζεται από τον Κούλη για ελληνάρας κιόλας ο Άλμπερτ Μπουρλά που έκανε την παρουσίαση του βιβλίου του και μετέδωσε το μήνυμα πως πλέον το κουτί της Πανδώρας δηλαδή η γονιδιακή επεξεργασία των ανθρώπων έχει ανοίξει για τα καλά καθώς έχουν σκοπό να δημιουργήσουν μπόλια αυτής της τεχνολογικής κατηγορίας για διάφορες ασθένειες, μεταξύ άλλων και για τον καρκίνο. Βέβαια ωστόσο δεν θα ξεμείνουμε από πανδημίες καθώς ο πρώην διευθυντής του CDC μας ενημέρωσε πως ο κοροϊδοϊός ήταν κάτι σαν ζέσταμα, επειδή η μεγάλη πανδημία δεν έχει έρθει ακόμα και αυτή θα είναι η γρίπη των πτηνών από την οποία στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει ήδη γύρω στα 20 εκατομμύρια πτηνά.
Κι όσο περνά ο καιρός δυστυχώς όλο και περισσότερους ξαφνικούς θανάτους και παρενέργειες σχετικά νέων ανθρώπων ακούμε κάτι που ισχύει και με ό,τι δείχνουν όσα επίσημα στοιχεία μας επέτρεψαν να έχουμε. Προσπαθώντας να αυξήσουν λοιπόν τη σκόνη της σύγχυσης μιλούν ακόμα περισσότερο για τον long covid που όλως τυχαίως έχει όλα τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των παρενεργειών με αποτέλεσμα ο κάθε άνθρωπος να προσπαθεί να βρεί τι του συμβαίνει και με τίποτα να μην μπορεί να βγάλει άκρη. Την ίδια στιγμή που έχουν γεμίσει τόσο τους ουρανούς με γραμμές όσο και την ατμόσφαιρα με θολότητα προσπαθώντας με χημικούς αεροψεκασμούς να επηρεάσουν τη ζωή μας αλλά και να αποτρέψουν τις ευεργετικές ακτίνες του ήλιου να φτάσουν στους ανθρώπους.
Όλα αυτά με σκοπό αφενός μεν να γκρεμιστούν τα πάντα για να φτιαχτούν στη θέση τους αυτά της νέας πραγματικότητας αφετέρου δε να φέρουν τους ανθρώπους σε επαρκή απόγνωση ούτως ώστε να δεχθούν την ιδανική υποδούλωση που ονειρεύονται με τον έλεγχο του σώματος του, του μυαλού του και του ίδιου του γονιδιώματος του. Παρά το μέγεθος της ματαιοδοξίας του εχθρού όμως, ως πνευματικά όντα στην πραγματικότητα είμαστε πραγματικά ισχυροί καθώς την ελευθερία της ψυχής δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς άλλος παρα μόνο είτε ο Πατέρας που μας την έδωσε εξ’αρχής είτε ο ίδιος μας ο εαυτός.
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Την ίδια ώρα η Ελλάδα παραμένει ένα κλωτσοσκούφι έχοντας από τη μια να εμφανίζεται έστω και σε βίντεο στο υποτιθέμενο κοινοβούλιο ένας αρχάνθρωπος παρουσιαζόμενος για Έλληνας, από την άλλη να παρουσιάζεται από τον Κούλη για ελληνάρας κιόλας ο Άλμπερτ Μπουρλά που έκανε την παρουσίαση του βιβλίου του και μετέδωσε το μήνυμα πως πλέον το κουτί της Πανδώρας δηλαδή η γονιδιακή επεξεργασία των ανθρώπων έχει ανοίξει για τα καλά καθώς έχουν σκοπό να δημιουργήσουν μπόλια αυτής της τεχνολογικής κατηγορίας για διάφορες ασθένειες, μεταξύ άλλων και για τον καρκίνο. Βέβαια ωστόσο δεν θα ξεμείνουμε από πανδημίες καθώς ο πρώην διευθυντής του CDC μας ενημέρωσε πως ο κοροϊδοϊός ήταν κάτι σαν ζέσταμα, επειδή η μεγάλη πανδημία δεν έχει έρθει ακόμα και αυτή θα είναι η γρίπη των πτηνών από την οποία στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει ήδη γύρω στα 20 εκατομμύρια πτηνά.
Κι όσο περνά ο καιρός δυστυχώς όλο και περισσότερους ξαφνικούς θανάτους και παρενέργειες σχετικά νέων ανθρώπων ακούμε κάτι που ισχύει και με ό,τι δείχνουν όσα επίσημα στοιχεία μας επέτρεψαν να έχουμε. Προσπαθώντας να αυξήσουν λοιπόν τη σκόνη της σύγχυσης μιλούν ακόμα περισσότερο για τον long covid που όλως τυχαίως έχει όλα τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των παρενεργειών με αποτέλεσμα ο κάθε άνθρωπος να προσπαθεί να βρεί τι του συμβαίνει και με τίποτα να μην μπορεί να βγάλει άκρη. Την ίδια στιγμή που έχουν γεμίσει τόσο τους ουρανούς με γραμμές όσο και την ατμόσφαιρα με θολότητα προσπαθώντας με χημικούς αεροψεκασμούς να επηρεάσουν τη ζωή μας αλλά και να αποτρέψουν τις ευεργετικές ακτίνες του ήλιου να φτάσουν στους ανθρώπους.
Όλα αυτά με σκοπό αφενός μεν να γκρεμιστούν τα πάντα για να φτιαχτούν στη θέση τους αυτά της νέας πραγματικότητας αφετέρου δε να φέρουν τους ανθρώπους σε επαρκή απόγνωση ούτως ώστε να δεχθούν την ιδανική υποδούλωση που ονειρεύονται με τον έλεγχο του σώματος του, του μυαλού του και του ίδιου του γονιδιώματος του. Παρά το μέγεθος της ματαιοδοξίας του εχθρού όμως, ως πνευματικά όντα στην πραγματικότητα είμαστε πραγματικά ισχυροί καθώς την ελευθερία της ψυχής δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς άλλος παρα μόνο είτε ο Πατέρας που μας την έδωσε εξ’αρχής είτε ο ίδιος μας ο εαυτός.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/i-anakatemeni-trapoula-mias-akorestis-dystopias
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Γκρουπ στο Viber: https://invite.viber.com/?g=ti5xMtOGxU1U2nHFLjg6MkCDGmuUSOA6
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
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