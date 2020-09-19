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Manipulation de masse et torture psychologique - Jean-Jacques Crevecoeur
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39 views • September 19, 2020
18 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=KT9xl0QRMmA
Studio ThéoVox : https://www.youtube.com/channel/UCmGplZZ4YVS1MWF71OyUT-g
Manipulation de masse et torture psychologique
Quelle est le lien entre la manipulation de masse, la torture psychologique et cette ''pseudo pandémie'' dans laquelle est plongé notre monde? C'est ce que Jean-Jacques Crèvecoeur nous fera découvrir à travers cet entretien riche en échange et en contenu.
Bonne écoute !
L'équipe ThéoVox.
Studio ThéoVox : https://www.youtube.com/channel/UCmGplZZ4YVS1MWF71OyUT-g
Manipulation de masse et torture psychologique
Quelle est le lien entre la manipulation de masse, la torture psychologique et cette ''pseudo pandémie'' dans laquelle est plongé notre monde? C'est ce que Jean-Jacques Crèvecoeur nous fera découvrir à travers cet entretien riche en échange et en contenu.
Bonne écoute !
L'équipe ThéoVox.
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