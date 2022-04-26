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HOLD OUT
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119 views • April 26, 2022
8 avril 2022 : https://crowdbunker.com/v/aVMTF49ufv
HOLD-UP Média : https://crowdbunker.com/@holdup
Description d'origine :
Cette vidéo est protégée contre la censure.
Découvrez des informations exclusives qui finiront d'enterrer le narratif de cette pandémie savamment orchestrée ! Après le détonant HOLD UP, puis le révélateur HOLD ON, voici HOLD OUT, le dernier volet de la trilogie d'enquêtes réalisées par le collectif de journalistes indépendants CITIZEN LIGHT.
Pour nous soutenir : https://citizen-light.fr/dons-citizen-light/
https://holdup-lefilm.com/dons/
Autre lien alternatif : https://dissidencetv.fr/19/04/2022/sante/covid-19/hold-out-film-complet/
HOLD-UP Média : https://crowdbunker.com/@holdup
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Cette vidéo est protégée contre la censure.
Découvrez des informations exclusives qui finiront d'enterrer le narratif de cette pandémie savamment orchestrée ! Après le détonant HOLD UP, puis le révélateur HOLD ON, voici HOLD OUT, le dernier volet de la trilogie d'enquêtes réalisées par le collectif de journalistes indépendants CITIZEN LIGHT.
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