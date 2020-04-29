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Klorokin veya Yüksek Dozda C Vitamini ile Kovid-19 Tedavi Uyarısı | Dr. Wolfgang Wodarg
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408 views • April 29, 2020
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► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
Kovid-19 tedavisinde veya korunması amacıyla KLOROKİN ve/veya yüksek dozlarda C-VİTAMİNİ alınmasının derhal durdurulmasını ve konunun araştırılmasını öneriyorum.
New York’ta yoğun bakımda çalışan genç bir doktor, geçtiğimiz günlerde önemli bir takım saptamalarda bulundu.
Karşılaştığı birçok vakada bildiğimiz tipik akciğer hastalığı belirtileri görülmemesine karşın
bu hastaların nefes darlığı çektiğini ve siyanotik olduklarını fark etti.
Yani morarmışlardı ve nefes alamıyorlardı.
Doktorlar için tipik Kovid-19 hastaları değildi bunlar.
Yani tipik akciğer hastaları değildi.
Daha ziyade yüksekte uçan ve basınç kaybeden bir uçaktaki yolcular gibiydiler.
Hava alamıyorlardı ve nefes darlığı çekiyorlardı. Aşırı nefes darlığı çekiyorlardı.
Şimdiki uyarım şu gözlemlere dayanıyor:
Klorokin ve yüksek dozlarda C vitamininin kanda oksijen taşıyan eritrositlere yani alyuvarlara “Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliğinde" zarar verdiği bilinmekte.
Buna "Favizm" de denmekte.
Bu hastalık çok sık görülen bir enzim bozukluğuna daynamaktadır.
Dünya çapında en sık rastlanan "enzim bozukluğu" hastalığıdır.
Bu eksikliğe sahip taşıyıcılara bakıldığında, çoğunun sıtma hastalığının yöresel olduğu veya bir zamanlar yöresel olduğu bölgelerden geldiği görülüyor.
Bu bozukluk kalıtsaldır.
Ve sorumlu genler X kromozomunda bulunur.
Biliyorsunuz kadınlarda 2 tane bulunur.
Ve bunlardan birisi sağlam olabilir.
Kadınlarda bu komplikasyonun erkeklere göre daha nadir görünmesinin sebebi budur.
Çünkü erkeklerde yalnızca 1 adet X kromozomu vardır.
Ve bu kromozomun bozuk olması durumunda daha fazla risk altındadırlar.
Bu genetik kusura sahip olanların çoğu sıtma hastalığının şu an veya geçmişte yaygın olduğu ülkelerde yaşayan kişilerdir.
Bu yüzden ataları o bölgelerden göç etmiş kişiler de risk altında bulunmaktadır.
Çünkü bu durum kalıtsaldır.
Bu kişiler oksijen yetersizliği ve solunum güçlüğü sorunlarına karşı risk altındadır.
Özellikle “Klorokin Türevleri” ya da yüksek dozlorda “C Vitamini” alırlarsa.
Büyük ihtimalle favizmin yaygın olduğu ülkelerde ve oralardan gelen göçmenlerin bulunduğu bölgelerde bu tür etkiler daha sıklıkla meydana geliyor.
Bu nedenle sorumlu yetkililere ve organlara soruna derhal açıklık getirmeleri,
ve gerektiği takdirde tüm tıbbi kurumları uygun şekilde bilgilendirmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum.
Bu paylaşımın gerekli olduğunu düşünüyorum. Araştırılıp kontrol edilmesi gerekir.
Ve kısa sürede tepki gösterilmesini diliyorum.
Belki yanılmış olabilirim. Öyle olursa çok sevinirim.
İyi akşamlar diliyorum.
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İlgili Benzer Haber: Klorokin Afrika, Chicago ve Diğer Yerlerdeki Birçok İnsanı Öldürebilir!
► https://www.coronagercegi.com/post/klorokin-oldurebilir
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► https://www.coronagercegi.com
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Alternatif Video Kanallarımız
► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
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14.04.2020
► Kaynak/Source: https://youtu.be/CodqGaSX_K4 (Almanca)
► Kaynak/Source: https://youtu.be/1rNYc_hxQjM (İngilizce)
► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
Kovid-19 tedavisinde veya korunması amacıyla KLOROKİN ve/veya yüksek dozlarda C-VİTAMİNİ alınmasının derhal durdurulmasını ve konunun araştırılmasını öneriyorum.
New York’ta yoğun bakımda çalışan genç bir doktor, geçtiğimiz günlerde önemli bir takım saptamalarda bulundu.
Karşılaştığı birçok vakada bildiğimiz tipik akciğer hastalığı belirtileri görülmemesine karşın
bu hastaların nefes darlığı çektiğini ve siyanotik olduklarını fark etti.
Yani morarmışlardı ve nefes alamıyorlardı.
Doktorlar için tipik Kovid-19 hastaları değildi bunlar.
Yani tipik akciğer hastaları değildi.
Daha ziyade yüksekte uçan ve basınç kaybeden bir uçaktaki yolcular gibiydiler.
Hava alamıyorlardı ve nefes darlığı çekiyorlardı. Aşırı nefes darlığı çekiyorlardı.
Şimdiki uyarım şu gözlemlere dayanıyor:
Klorokin ve yüksek dozlarda C vitamininin kanda oksijen taşıyan eritrositlere yani alyuvarlara “Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliğinde" zarar verdiği bilinmekte.
Buna "Favizm" de denmekte.
Bu hastalık çok sık görülen bir enzim bozukluğuna daynamaktadır.
Dünya çapında en sık rastlanan "enzim bozukluğu" hastalığıdır.
Bu eksikliğe sahip taşıyıcılara bakıldığında, çoğunun sıtma hastalığının yöresel olduğu veya bir zamanlar yöresel olduğu bölgelerden geldiği görülüyor.
Bu bozukluk kalıtsaldır.
Ve sorumlu genler X kromozomunda bulunur.
Biliyorsunuz kadınlarda 2 tane bulunur.
Ve bunlardan birisi sağlam olabilir.
Kadınlarda bu komplikasyonun erkeklere göre daha nadir görünmesinin sebebi budur.
Çünkü erkeklerde yalnızca 1 adet X kromozomu vardır.
Ve bu kromozomun bozuk olması durumunda daha fazla risk altındadırlar.
Bu genetik kusura sahip olanların çoğu sıtma hastalığının şu an veya geçmişte yaygın olduğu ülkelerde yaşayan kişilerdir.
Bu yüzden ataları o bölgelerden göç etmiş kişiler de risk altında bulunmaktadır.
Çünkü bu durum kalıtsaldır.
Bu kişiler oksijen yetersizliği ve solunum güçlüğü sorunlarına karşı risk altındadır.
Özellikle “Klorokin Türevleri” ya da yüksek dozlorda “C Vitamini” alırlarsa.
Büyük ihtimalle favizmin yaygın olduğu ülkelerde ve oralardan gelen göçmenlerin bulunduğu bölgelerde bu tür etkiler daha sıklıkla meydana geliyor.
Bu nedenle sorumlu yetkililere ve organlara soruna derhal açıklık getirmeleri,
ve gerektiği takdirde tüm tıbbi kurumları uygun şekilde bilgilendirmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum.
Bu paylaşımın gerekli olduğunu düşünüyorum. Araştırılıp kontrol edilmesi gerekir.
Ve kısa sürede tepki gösterilmesini diliyorum.
Belki yanılmış olabilirim. Öyle olursa çok sevinirim.
İyi akşamlar diliyorum.
--------------------------------------------------------------------------------
İlgili Benzer Haber: Klorokin Afrika, Chicago ve Diğer Yerlerdeki Birçok İnsanı Öldürebilir!
► https://www.coronagercegi.com/post/klorokin-oldurebilir
--------------------------------------------------------------------------------
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanallarımız
► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
--------------------------------------------------------------------------------
14.04.2020
► Kaynak/Source: https://youtu.be/CodqGaSX_K4 (Almanca)
► Kaynak/Source: https://youtu.be/1rNYc_hxQjM (İngilizce)
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