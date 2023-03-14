Gesù…cosa ci sta succedendo? 14 Marzo 2023

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Video originale https://youtu.be/jjeceveczCc
CONDIVIDILO OVUNQUE. La versione originale di questo video è stata contrassegnata come soggetta a limiti di età e demonetizzata da YouTube. Ho dovuto rimuovere/sostituire alcune scene per placare i signori. Ci sono volute 11 diverse modifiche e caricamenti per creare una versione che non sarebbe stata contrassegnata. Questa era la modifica n. 11!