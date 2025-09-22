Lord Stevens air stalker and man made generated clouds

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"There exists a shadowy government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and the ability to pursue its own ideas of the national interest, free from all checks and balances, and free from the law itself." Daniel I
AIR STALKERS ALWAYS APPEAR DURING POISON GAS ATTACKS CHEMTRAIL TERROR RAIDS
18 US CODE 2261 STALKING WITH INTENT TO HARM INJURE, HARASS, KILL, CAUSE SUBSTANTIAL EMOTIONAL DISTRESS
Homogenitus man made generated clouds
20 Years now stalked by Northumbria Police, even won a case against NPAS (former Chief Constable Winton Keenan) cleared of all wrong doing in Crown court (the Crown offered no evidence against myself) and cowards still terrorizing me. Been unlawfully arrested/sectioned (twice), imprisoned under the mental health act by Northumbria Police in an attempt to shut me up about chemtrails
22/9/25 G-POLA POLICE UNSAFE FLY REPORTS: 41312, 41313, 41314, GROSS MISCONDUCT REFS JARDINE: 2424252, 9194408
21/9/25 PHILIP WARD IN G-BZMB UNSAFE FLY, G-AWUJ OVERHEAD UNSAFE FLY TWICE CAA REF: 41305, THE PILOT OF G-AWUJ IS LORD STEVENS OF KIRKWHELPINGTON (A FORMER MET CHIEF CONSTABLE) ONLY THE MOST STYLISH PAEDOPHILES GET KNIGHTED TONY BLAIR, POLICE G-POLA UNSAFE FLY REPORT: 41310, GROSS MISCONDUCT REF JARDINE NORTHUMBRIA POLICE REF: 7628657, G-POLA UNSAFE FLY REPORT: 41311, GROSS MISCONDUCT REF JARDINE: 4760432
TWO YEARS AGO I WAS SITTING WITH A FRIEND HAYMARKET GREEN, NEWCASTLE CITY CENTRE (PROHIBITED AIRSPACE) I KNEW WAS GOING TO GET A BUZZ OVER SO I READIED MY CAMERA, THESE BAD COINCEDENCES OCCUR MULTIPLE TIMES EVERY DAY, MINS LATER STEVENS APPEARS ABOVE 10M DISTANCE IN G-AWUJ, MY FRIEND SAID WOW THAT NEARLY DROPPED OUT OF THE SKY ONTOP OF US AND DID YOU GET THE PICTURE? SINCE THAT DAY MADE WELL OVER 2000 UNSAFE FLY REPORTS AGAINST STEVENS. NOT ONE ACCOUNT HAS EVER BEEN RESPONDED TO BY THE CAA!
NORMAL MODUS-OPERANDI AIR STALKERS: STEVENS OVERHEAD REGENT CENTRE (PROHIBTED AIRSPACE) NEARLY CRASHING INTO BUS/CARS I HAVE BEEN TRAVELLING IN, WHEN I ALIGHT RURAL NORTHUMBERLAND STEVENS PLUMMETS DOWN TO ROCK-BOTTOM OVERHEAD AND SAME ROUTINE ON SAND DUNES BEACHES DROPPING OUT OF THE SKY, WHEN I LEAVE HOME/ARRIVE STEVENS APPEARS. WHEN NOT ABOVE PERP STEVENS CIRCLING MY LOCATIONS MAKING TREMENDOUS NOISE
I RANG AIR TRAFFIC CONTROL ABOUT AN AIRCRAFT NEARLY CRASHING INTO MY HOUSE ONE DAY TWELVE TIMES THE MANIAC WAS DOING AT LEAST 130MPH AT 15M DISTANCE ABOVE AND CIRCLING IN A SERIES OF ROUND BENDS WITHIN A RADIUS OF 20M'S THE CENTRE POINT FROM RADIUS BEING MY HOUSE WHERE THE CRAFT APPEARED. THE ID WAS G-LFSJ ATC ASKED MYSELF IF I HAD PHOTOGRAPHIC EVEDENCE OF THE CRAFT FOR THERE WAS NOTHING BLIPPING ON RADAR OVER MY HOME. I SAID I HAVE STILL RAW IMAGES TIME AND DATE STAMPED OF HONEYMAN IN G-LFSJ, THE ATC MAN INFORMED MYSELF TO GO TO THE POLICE. WHEN I DID REPORT THE CRIME THE POLICE CHOPPER FOLLOWED MYSELF TO THE POLICE STATION AND THEN BACK HOME AT GROUND LEVEL. NORTHUMBRIA POLICE FAILED TO INVESTIGATE THIS CRIME. (I HAVE HAD MANY HELICOPTERS OVERHEAD SAME MANNER AND LIGHT AIRCRAFT WITH NO IDENFICATION ON WINGS OR FUSELAGE)
Twelve Police units have been involved in my air harassment G-NEAU, G-TVHB, G-POLA, G-POLB, G-CPAS, G-POLX, G-POLV, G-POLZ, G-EMID, G-POLF, G-MPSB, AND G-POLS
18/7/23 20:55, 21:02 HRS LETTER HANDED IN FORTH BANKS POLICE STATION TO FRONT OFFICE ADMIN 5831, TO CHIEF CONSTABLE VANESSA JARDINE 7288 NORTHUMBRIA POLICE. REF: 14-06-23 Harvey
Please include at least the following information: - for the identification number to uniquely identify the deployment or incident etc - - Time why the helicopter was deployed on the Why the helicopter was deployed (e.g., Report of suspicious activity, missing person, traffic accident etc) Borough the helicopter was deployed to The result (e.g., person located, evidence gathered etc
US weapons system SATAN: Stands for silent assassination through adaptive networks. Project soul catcher.
5G stalking. United States Patent Application: 20070139247 12, wherein the mobile vehicle is an aircraft