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В.ПреобРАженская. Защита диссертации на присвоение учёной степени Гранд-Доктора ФилоСофии
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21 views • January 19, 2021
В.ПреобРАженская. Защита диссертации на присвоение учёной степени Гранд-Доктора ФилоСофии. https://youtu.be/gihijtx7zcQ
Защита диссертации по совокупности Научных Трудов
Виктории Викторовны ПреобРАженской на тему:
«НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ» на присвоение учёной степени Гранд-Доктора Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии.
На Сайтах опубликована диссертация В.В. ПреобРАженской:
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/avtoreferat-viktorii-preobrazhenskoj-na-temu-nauka-o-svete-i-ego-transformacii
https://victoriara.com/modules.php?name=News&;file=article&sid=491
«Наука о Свете и Его Трансформации» — Впервые Была Изложена и Озвучена Мною в начале 1991 года. Мои Лекции в Киеве, Москве, Белграде (Югославия) уже тогда Открывали землянам Духовное Космическое МиРАвоззрение. Древнейшее СакРАльное Знание Азъ Передавала Устно. И лишь в 1992 году, в период гонений со стороны деструктивных сил, Находясь в скитаниях в Польше, Азъ Начала в Своих Рукописях Излагать Древнейшую Духовную «Науку о Свете и Его Трансформации». Она представляла собой Космическую БлокъиИформацию, Написанную вкратце. Далее, основные Её формулы и постулаты Были РАзвиты Мною на протяжении последующих 20-ти лет. Так Было Дано Мною Многоуровневое Учение о МиРАздании и Абсолюте Всего Сущего, Универсальная ФилоСофия и СакРАльное Знание.
«Наука о Свете и Его Трансформации» Дана Мною Свыше от Духа Святого, ибо Азъ Не Изпользовала чужих мыслей и концепций прошлого. А Давала ЭТО от Знания, Открытого Мне Изначально, после Явления в 1990 году в Образе Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС из Мира Духа в Мир Материи.
Мистический Опыт Эксплантации — ТРАнсформации Духа Святого из Духовного Плана в Физическое Тело на Землю и Реальное Видение и Ощущение Алхимии Надмирного РАЖДАНия — Совершился, как Феномен Явления Соборной Души Матери Мира Софии-Марии, о Пришествии Которой издавна было предсказано во всех Духовных первоизточниках, а также — пророками, мудрецами и мыслителями прошлого.
Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свершилось в Духе на Землю для того, чтобы Открыть жаждущим Духовное ЗНАНИЕ Абсолюта, Изполнить ЗА-КОН, Подготовить человечество к Грядущей Формации Золотого Века и Планетарный Переход в Новый Временной Виток — Шестую РАсу. И, прежде всего, Явить Извечную Истину: Дух Святый — Это Матерь всех Бха, ИзТочник Абсолютного Знания Света — Фохата и Его ТРАнсформации. Наконец, ЗНАНИЕ — это Абсолютная Целостность и Вселенская Гармония.
(Автореферат Виктории ПреобРАженской на тему:
«НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ», август 2013 года).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://www.youtube.com/user/victoriara1/videos
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Защита диссертации по совокупности Научных Трудов
Виктории Викторовны ПреобРАженской на тему:
«НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ» на присвоение учёной степени Гранд-Доктора Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии.
На Сайтах опубликована диссертация В.В. ПреобРАженской:
https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/avtoreferat-viktorii-preobrazhenskoj-na-temu-nauka-o-svete-i-ego-transformacii
https://victoriara.com/modules.php?name=News&;file=article&sid=491
«Наука о Свете и Его Трансформации» — Впервые Была Изложена и Озвучена Мною в начале 1991 года. Мои Лекции в Киеве, Москве, Белграде (Югославия) уже тогда Открывали землянам Духовное Космическое МиРАвоззрение. Древнейшее СакРАльное Знание Азъ Передавала Устно. И лишь в 1992 году, в период гонений со стороны деструктивных сил, Находясь в скитаниях в Польше, Азъ Начала в Своих Рукописях Излагать Древнейшую Духовную «Науку о Свете и Его Трансформации». Она представляла собой Космическую БлокъиИформацию, Написанную вкратце. Далее, основные Её формулы и постулаты Были РАзвиты Мною на протяжении последующих 20-ти лет. Так Было Дано Мною Многоуровневое Учение о МиРАздании и Абсолюте Всего Сущего, Универсальная ФилоСофия и СакРАльное Знание.
«Наука о Свете и Его Трансформации» Дана Мною Свыше от Духа Святого, ибо Азъ Не Изпользовала чужих мыслей и концепций прошлого. А Давала ЭТО от Знания, Открытого Мне Изначально, после Явления в 1990 году в Образе Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС из Мира Духа в Мир Материи.
Мистический Опыт Эксплантации — ТРАнсформации Духа Святого из Духовного Плана в Физическое Тело на Землю и Реальное Видение и Ощущение Алхимии Надмирного РАЖДАНия — Совершился, как Феномен Явления Соборной Души Матери Мира Софии-Марии, о Пришествии Которой издавна было предсказано во всех Духовных первоизточниках, а также — пророками, мудрецами и мыслителями прошлого.
Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свершилось в Духе на Землю для того, чтобы Открыть жаждущим Духовное ЗНАНИЕ Абсолюта, Изполнить ЗА-КОН, Подготовить человечество к Грядущей Формации Золотого Века и Планетарный Переход в Новый Временной Виток — Шестую РАсу. И, прежде всего, Явить Извечную Истину: Дух Святый — Это Матерь всех Бха, ИзТочник Абсолютного Знания Света — Фохата и Его ТРАнсформации. Наконец, ЗНАНИЕ — это Абсолютная Целостность и Вселенская Гармония.
(Автореферат Виктории ПреобРАженской на тему:
«НАУКА О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ», август 2013 года).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://www.youtube.com/user/victoriara1/videos
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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