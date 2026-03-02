🌊 Потоп Армагеддона ⚔️ 6-я Чаша /Откр 16:12 - "Наводнение Аль-Акса" Конец как от Наводнения /Дан 9:26

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
dpf https://drive.google.com/file/d/1bEbmDwBV4AhicwBI1GPTIf_1F_XQtyqW/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1idiRpbB2yPCJqRXSLD0OKxJGpR1JUJWM/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1JpJ87sj97y7MOYwz114CPTQ3s0o7PRfF/view?usp=sharing
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1BlfQl4GgvFrjGVoSwdxLbctNxLPvEtue/view?usp=sharing
Ориг. англ.
https://docs.google.com/document/d/12tWDEuOYQfuBPNKry7lx7_lfJMymypnX/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aP2gz0zyvYYXdV6QYhCaHmnMEDbC94KG/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч
Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
ПОТОП/НАВОДНЕНИЕ в Дан 9:26 ABP (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/daniel/9.htm) - g2626 κατακλύζω - наводнять, затопить, заливать (https://bible.by/strong-greek/2626/)
в НЗ только в
2Пет 3:6 потому тогдашний мир погиб, быв ПОТОПЛЕН g2626 водою.
7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.
ВОЙНА в Дан 9:26 ABP (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/daniel/9.htm) - g4171 πόλεμος
война, сражение, брань, битва https://bible.by/strong-greek/4171/
также в Откр 16:14 (https://bible.by/strong/66/16/14/)
Дан 9:27 “на КРЫЛЕ” - h3671 כָּנָף https://bible.by/strong-hebrew/3671/
См. также
Лиланда (англ) "12 Tribes – Goings of the City" (12 Колен Израиля. Входы и Выходы (Ворота) Города)
https://vimeo.com/manage/videos/1166470376
https://www.bitchute.com/video/VAHheC7gdILl/
Копия https://youtu.be/gvLvinwaAuU
Как вкл русск субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=1
Заметки (англ) https://1drv.ms/w/c/ff613ac29da4cc31/IQCo5T69W4NPRoavBo2lxqAQAU2a4D91BD4MgARqv8C36qg?e=jRwDu8
Транскрипт https://leelandjones.wordpress.com/course-05/
(см. C05-6-40 12 Tribes – The Goings of the City)
- про Ноев Потоп, Реку в Откр 12 и Потоп Аль-Акса
в Протоколах
15 февраля 2026 https://drive.google.com/file/d/1-hwOIPf0ewwhOeZkOeE_VHEW9OzF9B0p/view
18 февраля 2024 Красная/Рыжая телица Хамас Мечеть Аль-Акса https://cloud.mail.ru/public/VVSN/YZey84zvS
Потоп последнего времени — как во дни Ноя
https://cloud.mail.ru/public/gVu5/H6xi4XBFz
- про Знамение Откр 12:1 и 7 лет Скорби от 22 сент 2017 г. см.
Протоколы
31 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/Smxs/H6LYwLnQQ
17 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/kSbz/vVLt6aKon
- про 2 аспекта Армагеддона — Локальный и Глобальный
Протокол от 4 августа 2024 https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61
- Проявления 1-й Чаши
в Evil and Wicked SORE - The First Bowl
https://www.youtube.com/watch?v=jk0H5pibPkI
- 5-я Чаша (конец 42 мес власти Антихриста) – на Пасху 2023 г.
в видео Война в Газе https://youtu.be/Lzdy_o4kdu0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=275
в видео Извережение вулкана Шивелуча. Крючок. Антихрист лишён престола. Тьма. Пятая чаша https://youtu.be/8S_RU6sg3s8?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1004
- 5-я Труба и Начертание Зверя на схеме
https://youtu.be/6Xz4GErnxJE?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=153
https://youtu.be/6Xz4GErnxJE?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=197
https://youtu.be/8S_RU6sg3s8?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=456
- 6-я Чаша (Откр 16:14 “инопланетяне”) – начало Армагеддона на схеме
https://youtu.be/Lzdy_o4kdu0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=300
https://youtu.be/w31YKXAuKk0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=402
- 6-я Чаша и 7 Октября 2023 г. на схеме
https://youtu.be/cmjD0bw2Lzs?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=465
- 7 и 7 лет (2010-2024 гг) на схемах
https://youtu.be/IdOX63q2ww0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=2764
Схемы 14 Лет Апокалипсиса (2010-2024 гг.)
Време. шкала Царя https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
9-е Ава. Врем. шкала от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
Врем. Шкала Даниила, 4 вопроса и размеры Храма
https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG
7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83