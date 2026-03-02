BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
🌊 Потоп Армагеддона ⚔️ 6-я Чаша /Откр 16:12 - "Наводнение Аль-Акса" Конец как от Наводнения /Дан 9:26
Neba Luch
Neba Luch
3 views • 1 day ago

ДОКУМЕНТ с переводом

dpf https://drive.google.com/file/d/1bEbmDwBV4AhicwBI1GPTIf_1F_XQtyqW/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1idiRpbB2yPCJqRXSLD0OKxJGpR1JUJWM/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1JpJ87sj97y7MOYwz114CPTQ3s0o7PRfF/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1BlfQl4GgvFrjGVoSwdxLbctNxLPvEtue/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/12tWDEuOYQfuBPNKry7lx7_lfJMymypnX/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1aP2gz0zyvYYXdV6QYhCaHmnMEDbC94KG/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч

https://t.me/luchneba

Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


ПОТОП/НАВОДНЕНИЕ в Дан 9:26 ABP (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/daniel/9.htm) - g2626 κατακλύζω - наводнять, затопить, заливать (https://bible.by/strong-greek/2626/)

в НЗ только в

2Пет 3:6 потому тогдашний мир погиб, быв ПОТОПЛЕН g2626 водою.

7 А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.


ВОЙНА в Дан 9:26 ABP (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/daniel/9.htm) - g4171 πόλεμος

война, сражение, брань, битва https://bible.by/strong-greek/4171/

также в Откр 16:14 (https://bible.by/strong/66/16/14/)


Дан 9:27 “на КРЫЛЕ” - h3671 כָּנָף https://bible.by/strong-hebrew/3671/


См. также


Лиланда (англ) "12 Tribes – Goings of the City" (12 Колен Израиля. Входы и Выходы (Ворота) Города)

https://vimeo.com/manage/videos/1166470376

https://www.bitchute.com/video/VAHheC7gdILl/

Копия https://youtu.be/gvLvinwaAuU

Как вкл русск субтитры на ЮТ https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=1

Заметки (англ) https://1drv.ms/w/c/ff613ac29da4cc31/IQCo5T69W4NPRoavBo2lxqAQAU2a4D91BD4MgARqv8C36qg?e=jRwDu8

Транскрипт https://leelandjones.wordpress.com/course-05/

(см. C05-6-40 12 Tribes – The Goings of the City)


- про Ноев Потоп, Реку в Откр 12 и Потоп Аль-Акса

в Протоколах

15 февраля 2026 https://drive.google.com/file/d/1-hwOIPf0ewwhOeZkOeE_VHEW9OzF9B0p/view

18 февраля 2024 Красная/Рыжая телица Хамас Мечеть Аль-Акса https://cloud.mail.ru/public/VVSN/YZey84zvS

Потоп последнего времени — как во дни Ноя

https://cloud.mail.ru/public/gVu5/H6xi4XBFz


- про Знамение Откр 12:1 и 7 лет Скорби от 22 сент 2017 г. см.

Протоколы

31 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/Smxs/H6LYwLnQQ

17 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/kSbz/vVLt6aKon


- про 2 аспекта Армагеддона — Локальный и Глобальный

Протокол от 4 августа 2024 https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61


- Проявления 1-й Чаши

в  Evil and Wicked SORE - The First Bowl

https://www.youtube.com/watch?v=jk0H5pibPkI


- 5-я Чаша (конец 42 мес власти Антихриста) – на Пасху 2023 г.

в видео Война в Газе https://youtu.be/Lzdy_o4kdu0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=275

в видео Извережение вулкана Шивелуча. Крючок. Антихрист лишён престола. Тьма. Пятая чаша https://youtu.be/8S_RU6sg3s8?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1004


- 5-я Труба и Начертание Зверя на схеме

https://youtu.be/6Xz4GErnxJE?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=153

https://youtu.be/6Xz4GErnxJE?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=197

https://youtu.be/8S_RU6sg3s8?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=456


- 6-я Чаша (Откр 16:14 “инопланетяне”) – начало Армагеддона на схеме

https://youtu.be/Lzdy_o4kdu0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=300

https://youtu.be/w31YKXAuKk0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=402


- 6-я Чаша и 7 Октября 2023 г. на схеме

https://youtu.be/cmjD0bw2Lzs?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=465


- 7 и 7 лет (2010-2024 гг) на схемах

https://youtu.be/IdOX63q2ww0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=2764


Схемы 14 Лет Апокалипсиса (2010-2024 гг.)

Време. шкала Царя https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

9-е Ава. Врем. шкала от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

Врем. Шкала Даниила, 4 вопроса и размеры Храма

https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Keywords
tribulationhamasarmageddonrevelation 12 signpharmakeiafrogscovid 19flood of noahvelikaya skorbleeland jones in russianwoman clothed with the sunoctober 7 20236 chashaznamenie otkr 12 1rev 12 1potop alaksa7 let skorbiotrkovenie 12 glavaoperation al-aqsa floodotkr 16 13iakovlya rahilsixth bowldrahma
