Почему вторую дозу обязывают делать именно в том же месте, что и первую؟!

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

____________

"Почему вторую дозу человека обязывают делать именно в том же месте, что и первую?!" Точная информация: то, где человек получает первую дозу, — вторую он должен получать именно там же. В той же клинике. Больше нигде, ни за деньги, ни в платной, — нигде! Ему везде откажут. Вторую дозу он «обязан» сделать где и первую, т.е. она ЕГО «БУДЕТ ЖДАТЬ»! И её не вколят другому человеку. ... Если это «обычная вакцина», то чем она может отличаться??? Почему он первую 1-ю не может сделать в одном месте, а 2-ю сделать в другом? Очень интересный вопрос... Кто знает? О чём в таком случае можно догадываться? Во-первых, значит есть строгое указание и сделано так, что делающие прибивку чипизаторы-«медики» не могут ослушаться, иначе им что-то серьёзное угрожает. Несмотря на то что в других случаях они успешно игнорируют и обходят многие иные запреты. Если производится чипирование этими бесами в белых халатах, то логически получается что должно быть учтено соответствие личных данных человека и укалываемой ему дозы. Эта «метка», укалываемый ему идентификатор выходит должен быть только его. Или «детали» (составляющие наноэлектронного «клейма зверя») должны соответствовать? Конечно, наверное есть какое-то официальное объяснение, для прикрытия настоящей цели вакцинации-чипизации. Секреты поработители человечества не особо открывают. Что сами поняли или догадались, то каждому и ясно. Впрочем, изходя из известных целей глобализаторов, управляемых инфернальными демоническими силами, во время этой, произходящей здесь борьбе Сил Добра и сил разросшегося мирового зла, — то понятно, что такой описанный в видео порядок получения чипирования соответствует целям поработителей. Начиная от той ситуации, когда в 1-й дозе была «пустышка» и значит во 2-й долгна быть настоящая убийственная «печать Антихриста». И завершая вероятной необходимостью подолнить детали чипирования другими элементами с соответствии с нумерацией человека в едином реестре электронной «системы зверь» дьявола-Гагтунгра.

«...Управление антисуществами Гагтунгр и его иерархия ведёт по строго подчинённой системе роботизации, лишающей права на выбор, свабаду воли… Код Антибха цифровой — «666»... К приходу Антихриста в мир этот знак будет основным культовым отличием Антибха. С помощью мощной компьютерной сети каждую человеческую душу, не принявшую Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, роботизируют с помощью индивидуальной энергетической метки «666», состоящей из девяти цифр в трёх ячейках, в сумме дающих это число. Например: 123-321-105 (6-6-6) (приватизационные чеки, магнитные карточки — это прелюдия «числа Зверя»). Каждая из ячеек будет иметь обозначение характера человека, национальности, семейного положения и т.д. Числа будут в целом давать полную характеристику человека, поставившего чёрную метку «Зверя». С помощью этой метки будет произходить безплатная выдача психотронных продуктов, изделий, их продажа и т.д. На любом разстоянии с помощью компьютерного воздействия человек будет управляться и выполнять чёткие команды Антихриста. Спрятаться такой биоробот уже не сможет, ибо с помощью чувствительной техники будет найден в любом уголке Земли…»;

«За несколько месяцев человек разучится говарить, любить и чувствовать, превратившись в мёртвого раба Сета — зомби. Дети Света Будут Выведены Матерью Мира из этой клоаки, изпытав жуткие гонения и страдания. Ни одна светлая душа не будет поражена флюидом Антихриста, ибо верующие в Марию ДЭВИ ХРИСТОС Будут Фохатизироваться, создавая мощное биополе Света, Непроницаемое лазерным лучом Антихриста. Наступит Время Великой Скорби — Апокалипсис (см. «Откровение» Иоанна Богослова)» («Наука о Свете и Его Трансформации Виктории ПреобРАженской». Основные Формулы (БлокъИнФормация), «Антимир Князя Тьмы (Антибха)», 1992 https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/osnovnyie-formulyi-(blokinformacziya)/mir-satanyi-antibxa ).