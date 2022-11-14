Die ultimative Lüge (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Wir wissen bis heute nicht wo wir wirklich leben.

Wir haben kein einziges Bild von unserer Welt und erforschen dürfen wir sie auch nicht. Warum darf man nicht über die Antarktis hinaus, wozu die militärische Bewachung?

Weil wir uns nur in einem Freiluftgefängnis aufhalten und nicht die Mauern sehen oder überqueren dürfen.

Wir müssen weiter Fragen stellen und aufklären - irgendwann MUSS der Knoten platzen.





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





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Musik:

Zack Hemsey - Soothsayer (Instrumental)

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