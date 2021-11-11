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Escortgekkie Alexia Lexy in de Lidl!
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21 views • November 11, 2021
Escortgekkie Alexia Lexy is ook één van de kansloze wappies die al filmend een supermarkt in wandelt zonder mondkapje.
Wappie Alexia heeft speciaal voor de gelegenheid twee stickers op haar afzakkende gemoed geplakt en op haar rug staat ook nog wat onzin te lezen. Dat zal ze leren mensen!
Maar hoe sneu toch weer, escortgekkie Alexia gooit haar gsm in het winkelwagentje zodat je eigenlijk niets meer hoort dan het irritante geluid van het karretje.
Alexia Lexy heeft zo 17 minuten lang door de Lidl heen gehobbeld, van alles gebrabbeld en echt niemand heeft het gehoord. Hoe dom ben je dan?
Sjonnie O’Fark, die in het gewone leven gewoon Alexander Groenheide heet en het vriendje (de pooier) van escortgekkie Alexia is, was er niet bij, die was waarschijnlijk weer bedreigingen op zijn Facebookaccount aan het kiepen. Wat een fijn stelletje is het toch!
Wappie Alexia heeft speciaal voor de gelegenheid twee stickers op haar afzakkende gemoed geplakt en op haar rug staat ook nog wat onzin te lezen. Dat zal ze leren mensen!
Maar hoe sneu toch weer, escortgekkie Alexia gooit haar gsm in het winkelwagentje zodat je eigenlijk niets meer hoort dan het irritante geluid van het karretje.
Alexia Lexy heeft zo 17 minuten lang door de Lidl heen gehobbeld, van alles gebrabbeld en echt niemand heeft het gehoord. Hoe dom ben je dan?
Sjonnie O’Fark, die in het gewone leven gewoon Alexander Groenheide heet en het vriendje (de pooier) van escortgekkie Alexia is, was er niet bij, die was waarschijnlijk weer bedreigingen op zijn Facebookaccount aan het kiepen. Wat een fijn stelletje is het toch!
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