ELŐKÉSZÜLETEK A VILÁGVALUTÁHOZ / PREPARING THE WORLD CURRENCY

Catherine Austin Fitts Publisher of Solari Report / Solari Investment Advisor manager Director is talking about USD as a spare currency. The Central banks triing to make a new system while trying to keep running the old Dollar currency, which is big, complicated and messy. They try to establish this system, what people would understand, nobody would want it! Thus THEY NEED A PANDEMIC to scare people.

[HUN]

Catherine Austin Fitts a Solari Reports kiadója / a Solari Befektetési Tanácsadó cég Ügyvezetője az USD-ről, mint tartalék devizáról beszél. A központi bankok megpróbálnak új rendszert létrehozni, miközben megpróbálják fenntartani a régi dollár valutát, amely nagy, bonyolult és kaotikus. Megpróbálják létrehozni ezt a rendszert, amit ha az emberek megértenének, senki sem akarná, így SZÜKSÉGÜK VAN EGY JÁRVÁNYHELYZETRE!