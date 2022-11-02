Sodoma i Gomora są prawdziwe: młodzież zasługuje na zdrowy bunt - Polish Audio

Biedna większość ludzkości zasługuje na sprawiedliwość



Ron Wyatt ponownie odkrył prawdziwe miejsce Sodomy i Gomory, co zostało również potwierdzone przez rzymskiego historyka Józefa Flawiusza. Ale jest to sprzeczne z tym, czego uczą prawie wszystkie seminaria!? Dlaczego ten klejnot historii jest ukryty? Ron Wyatt dokonał wielu innych wielkich odkryć jako samofinansujący się archeolog (amator). Bóg działa przez pokornych i pokornych, aby dzielić się Jego Chwałą i pomagać większej liczbie Ludzi. Boże pobłogosław i przekaż dalej, w imię Chrystusa!

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Tamudyjskie inskrypcje w Jebel el Lawz zostały przetłumaczone i opisują ROZTOPIONE cielę! Znajdują się obok menory, którą odkrył dr Kim.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRAH: Muzeum Wyatta

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodoma i Gomora - Miasta Równiny - Popiół i siarka przypominają o ognistym wydarzeniu

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

„Góra Synaj w Arabii” Galacjan 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

podróżowanie po Arabii Saudyjskiej na górę Synaj i inne strony: www.arkdiscovery.com/travel.htm

Z Kairu do Nuweiby: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Z Nuweiby do Arabii: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock i Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Synaj i ołtarz złotego cielca: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com miał swój film Red Sea Miracle II wydany na Red Sea Crossing - Mt. Sinai nadchodzi i będzie zawierał Jebel el Lawz

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