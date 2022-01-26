Les injections à base de nanotechnologies sont la preuve que l’esclavage des masses est le but des oligarques globalistes

Révélation du député européen Cristian Terhes : le destin des européens est d’être soumis à un système de crédit à la chinoise.Là aussi, c’est l’effet Kiss Cool : dans un premier temps, les vaccins ont pour mission de tuer le plus grand nombre possible de personnes ; et, dans un second temps, de cornaquer (grâces aux nanotechnologies qui leur auront été injectées), les survivants.Nous sommes à deux pas de l’enfer.Source de la vidéo :GABRELAYEZ !=======================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :