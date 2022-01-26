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Les injections à base de nanotechnologies sont la preuve que l’esclavage des masses est le but des oligarques globalistes
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142 views • January 26, 2022
Révélation du député européen Cristian Terhes : le destin des européens est d’être soumis à un système de crédit à la chinoise.
Là aussi, c’est l’effet Kiss Cool : dans un premier temps, les vaccins ont pour mission de tuer le plus grand nombre possible de personnes ; et, dans un second temps, de cornaquer (grâces aux nanotechnologies qui leur auront été injectées), les survivants.
Nous sommes à deux pas de l’enfer.
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