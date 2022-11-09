Numerologiskola och nukleärskrämsel –”Det är fult att ljuga” Ett föredrag i två delar av Håkan Englund

Håkan har 20 års erfarenhet som systemingenjör och elektronikkonstruktör inom ett brett område av produktutveckling – allt från radarsystem, målsökande robotar till ”smarta” mobiler och ögonstyrda datorer. Denna eftermiddag presenterar han sina senaste rön efter flera år av undersökningar bakom de uppsatta kulisserna.



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Första halvan av föredraget – Numerologiskolan

En intensivkurs i numerologi, kabbala och ockult maktsymbolik. Syftet är att ge åhöraren rätt ”glasögon” inför andra delen, där bl.a. den sovjetiska ubåten U137 går på grund i Karlskrona skärgård den 27 oktober 1981: 19+81 + 10 + 27 = ____?





Andra halvan av föredraget och kvällens röda tråd – Nukleärskrämsel

Håkan berättar om hur världens makthavare i hundra år har skrämt sina befolkningar med faran från radioaktivitet och kärnenergi – ett perfekt osynligt hot på liknande formel som smittosamma virus, kallt krig, ozonhål, islamistisk terror och koldioxid. En av teserna som kommer framföras är att atombomber är ett rent propagandavapen – kärnstridsspetsarna fungerar inte i verkligheten. Föredraget avslutas med en frågestund.





Föredraget ägde rum i Sävedalen Söndagen den 2:a oktober 2022 kl 12:30-16:00