Σοκαριστικές αποκαλύψεις...💥 Βρήκαν τα πάντα και κατά διαβολική σύμπτωση βρέθηκαν νεκροί.....

Στην εκπομπή του Stew Peters, ο Dr. Ricardo Delgado από την “La Quinta Columna” έκανε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το οξείδιο του γραφενίου στους γενετικούς ορούς και συγκεκριμένα ανέφερε ότι όποιος ψάχνει το γραφένιο πεθαίνει “ξαφνικά” και φοβάται και ο ίδιος για τη ζωή του.



Ο Ricardo Delgado στην συνέντευξή του ανέφερε τα παρακάτω:



«υποστηρίζει ότι η ιονίζουσα ακτινοβολία στην πραγματικότητα εκπέμπεται από πύργους κινητής τηλεφωνίας 5G για να εξαλείψει τον πληθυσμό και να ενεργοποιήσει το οξείδιο του γραφενίου που τους έχει χορηγηθεί με ενέσεις με αυτές τις ενέσεις που παραπλανητικά αναφέρονται ως ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια.»



«Το οξείδιο του γραφενίου είναι ραδιοδιαμορφωμένο υλικό. Έτσι, αυτό που κάνει, είναι να απορροφά όλη την ακτινοβολία και μετά να την εκπέμπει ξανά.»



«Αυτό που προκαλεί είναι η κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος και προκαλεί καταιγίδα κυτοκινών που είναι αυτό που προκαλεί την κατάρρευση στο σώμα.»



«Αυτό που κάνει το οξείδιο του γραφενίου στα φιαλίδια ενισχύει τα σήματα του 5G στο σώμα από Ghz σε Thz, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τα μικροτσίπ που βρίσκονται στα εμβόλια.»



«Οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί έχουν την ικανότητα να ακτινοβολούν από ένα είδος τεχνολογίας bluetooth, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί στο κινητό του τηλέφωνο ή οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει στο κινητό του τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί και βρίσκονται κοντά. Αυτοί είναι οι γείτονές του. Εκπέμπουν ακτινοβολία, δεν πρόκειται για μόλυνση, δεν είναι ιός, είναι ακτινοβολία από ανθρώπους ή από τις κεραίες.»



«Ναι, η ακτινοβολία από τις κεραίες προκαλεί την κυτταρική καταστροφή. Έτσι, αν διατηρήσετε όλα τα αντιοξειδωτικά στο σώμα σας θα σας βοηθήσει, γιατί αυτό που κάνει ακτινοβολία είναι να θέτει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα.»



«Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε μέσω επιστημονικών εργασιών αυτά που ερευνούμε και κάποια από τα πράγματα που είδαμε στα φιαλίδια αυτή τη στιγμή και κάποια τα έχουμε ταυτοποιήσει, μερικά από αυτά είναι μικρο-κεραίες, κωδικοποιητές ή συστήματα κρυπτογράφησης και άλλα.»



Δηλαδή είναι μικροϋπολογιστές;



«Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό και μπορούμε επίσης να πούμε ότι είναι κάτι σαν μικρο-κωδικοποιητές που δείχνουν κάποιους κωδικούς, mac κωδικούς που είναι αυτό που μπορείτε να δείτε όταν βάζετε το Bluetooth με την εφαρμογή.»



Έχει απειληθεί η ασφάλεια ή η ζωή σας από τότε που αναφέραμε τα ευρήματά σας στο La Quinta Columna;



«Ναι, κάποιοι από τους ανθρώπους που ανέφεραν αυτά που βρήκαν βρέθηκαν νεκροί, όπως κάποιοι άνθρωποι που γνώριζαν, υπάρχουν δύο γιατροί, ο γιατρός Andreas Noack και ένας άλλος γιατρός, ένας Ιταλός γιατρός που ερευνούσε για όλα αυτά και ναι, πρέπει να προφυλάξω τον εαυτό μου. Και ο Ιταλός γιατρός βρήκε επίσης τα ίδια πράγματα με το οξείδιο του γραφενίου που βρήκαμε στα εμβόλια και επρόκειτο να το αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά το θέμα είναι ότι βρέθηκε νεκρός και κανείς δεν ξέρει τι συνέβη και επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι νεκρός τώρα.»



«Ξέρουμε για τους ανθρώπους που μιλούσαν για το οξείδιο του γραφενίου, ναι, μιλούσαν γι' αυτό και ο Ιταλός γιατρός Domenico Biscardi και ο Andreas Noack που επίσης πέθανε και μιλούσαν για το οξείδιο του γραφενίου στα φιαλίδια.»



Πηγή: BREAKING: Doctors Become MURDER Suspects, Pilot Issues WARNING, La Quinta Columna LIVE