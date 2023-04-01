Антихрист-лев в наручниках в тюрьме. Лиланд Джонс Leeland Jones in Russian

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Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
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См. документ с переводом к этому видео
pdf https://cloud.mail.ru/public/kLCC/nA5cCjy7C
doc https://cloud.mail.ru/public/FTrP/omV4GZ6Gc
odt https://cloud.mail.ru/public/egg6/FPhR8bzGd
Это перевод видео Лиланда Джонса, опубликованного 21 марта 2023 года
Leeland Jones. AC the Lion Handcuffed in Prison https://vimeo.com/810092635
См. также видео Лиланда Джонса на русском:
Аман — Антихрист 10 сыновей — 10 рогов зверя Даты по временной шкале Царя
https://www.youtube.com/watch?v=e6rhNLk1OB0&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=3
Зверь получает власть на 42 месяца.
https://www.youtube.com/watch?v=8U3kNIaczLw&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=4
Видео Лиланда на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones
Плейлисты Лиланда на англ. “Антихрист Д. Трамп”
на Вимео https://vimeo.com/showcase/9119403
на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=8GSLhecU5yc&list=PLXqaGD7sX9gbT1OkXrzVvP-5DjJs3PK0z&index=1
Д. Трамп ожидает ареста - CNN от 18 марта 2023 г. https://www.youtube.com/watch?v=9wpNvYJez5E
Фрагмент из текста перевода:
«Власть антихриста начинается в 9-м году (апокалипсиса, состоящего из 14 лет). Его власть началась в 9-м году, когда Трамп сказал: «Я избранный и второе пришествие Бога» — в августе 2019 г. И вот тогда мы начали отсчёт 42 месяцев. И эти 42 месяца истекают в 12-м году, это 2022-й год по календарю Еноха [новый год, согласно Библии, начинается только в месяце авиве — за 14 дней до Пасхи — см. Втор 16:1 и Исх 12:2]. И февраль — это всё ещё 12-й год (по временной шкале апокалипсиса). Это время Пурима. И мы исходили из книги Есфири и 32-й главы Иезекииля. Но, как только мы дошли до настоящего исполнения пророчества, мы видим, что антихриста на самом деле заключают в тюрьму в этот период.
«сын человеческий! подними плач о фараоне, царе Египетском, и скажи ему: ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих, и мутишь ногами твоими воды, и попираешь потоки их.» (Иез 32:2, чудовище из Иез 32:2 — в оригинале 8577. tannin, означает: змей, дракон, морское чудовище; кит) Мы видим здесь ключевое слово — молодой лев. А мы знаем, что Трамп — это лев. И в 13-й главе откровения пасть у зверя «как пасть у льва» (Откр 13:1) В 32-й главе Иезекииля у нас есть сеть, у нас есть молодой лев и есть яма («преисподняя», «могила»). И у нас также есть крюк и цепь, которую мы также увидим. Эти ключевые слова из 32-й гл. Иезекииля приводят нас к 19-й главе. И, если мы посмотрим 32-ю гл. Иезекииля в переводе Септуагинты, то увидим, что в ней говорится о крючке (44. agkistron). Иез 19:4 «И услышали о нём народы; он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю Египетскую.» В Иезекииле 19:3-9 мы видим, что антихрист арестован, на него надеты наручники. Здесь ключевые слова «сеть» и «крюк». И «молодой лев» — это, конечно, антихрист, который содержится в тюрьме.
На момент записи этого видео, как мы видим, этого пока ещё не произошло. Мы говорим об этом заранее. Но, когда я опубликую это видео, посмотрим, как всё на самом деле будет. Мы не знаем, как точно всё будет. Тут есть несколько вариантов развязки. И, пока мы понаблюдаем за этим арестом — хотя мы можем и не увидеть в СМИ — кто на самом деле придёт за ним — не важно, кто: ФБР или другая спецслужба. Конечно, его сторонники не хотят, чтобы камеры снимали Трампа в наручниках. Но кто знает — это может произойти именно так. Мы же следим за исполнением пророчества. Мы увидим, как оно будет. Мы не знаем, как всё точно произойдёт, но, говоря об этом, мы опираемся на Писание.”