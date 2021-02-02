Джеймс Корбетт. Будущее вакцин

Если Гейтсы, Фаучи и представители международного медицинского истеблишмента добьются своего, жизнь не вернется в нормальное русло, пока вся планета не будет вакцинирована против SARS-CoV-2. Однако многие до сих пор не понимают, что вакцины, которые разрабатываются для SARS-Cov-2, не похожи ни на одну вакцину, которая когда-либо использовалась на человеческой популяции раньше. И как бы радикально ни отличались эти вакцины, они представляют собой лишь самое начало полной трансформации вакцинной технологии, которая в настоящее время происходит в исследовательских лабораториях по всей планете. Это исследование будущего Вакцин. Источник: https://www.corbettreport.com/futurevaccines/ Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернативо.инфо Редактор: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернативо.инфо Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернативо.инфо Материалы в тему: · Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/ · Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/ · Более 30 000 экспертов здравоохранения выступают против изоляций из-за COVID-19 https://medalternativa.info/entry/eksperti-protiv-izolyatsij/ · Безликие родители, пугающий мир: ограничения из-за Covid-19 могут уничтожить целое поколение https://medalternativa.info/entry/ogranicheniya-iz-za-covid-19/ · Антиутопия «Великая перезагрузка»: «Ничем не владей и будь счастлив», будучи человеком в 2030 https://medalternativa.info/entry/antiutopiya-velikaya-perezagruzka/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.