⏰ Countdown To Second Wind

Take a break, take a deep breath and catch your second wind.So many events are taking place globally it is astounding. The time is now for the awake to rattle the cage and shake more people up. Deep state is on the defense. They are now the hunted ones. We no longer can sit and watch things happen without rolling up our sleeves and stepping into the final push. Take a break, take a deep breath to catch your second wind, then boogie like never before. It's In Our Hands. We got this. ๐Ÿ’ช๐Ÿผ

๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ





Deep State In The Toiletย ๐Ÿšฝ

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/69ca2d37-3888-44ff-ab7a-dcc6daa3f27a

๐Ÿ™ "Putting On The Armour Of GOD."

The full series message ties together Metaphysics, Toltec, Scripture and more.

The messages are deeply empowering.

โš”๏ธ 1 Putting On The Armour Of God Video ONE๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/bf60b2e7-8eb5-4036-8fc1-86d68056cbda

โš”๏ธ 2 Stand In Your Power with the Armour Of God

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/6bc2a6e7-817c-48b3-bbf7-6de015c79c96

โš”๏ธ 4 Energy, Frequency & Vibration

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/ac6fc661-deae-472c-8958-a952e83bf52a

โš”๏ธ 5 Waking Up The LION In You

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/e883977c-1e06-4900-84c2-f6bb6bdc9a7d

โš”๏ธ 6 Warriors and Healers

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/eb526dbe-5de6-4a91-a901-36977b4052b0

โš”๏ธ 7 Final to series. Video #7 of seven.

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/dashboard/videos/bc5c6255-b863-456a-8660-18e199fcbe64





๐•™๐•’๐•ก๐•ก๐•š๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค ๐•š๐•ค ๐•’๐•Ÿ ๐•š๐•Ÿ๐•ค๐•š๐••๐•– ๐•›๐• ๐•“ โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†

.......... โ„’โ„ดัตโ„ฏ โ˜ฎ

In Lak'ech Ala K'in โ™ฅ

๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.๐Ÿ‘‡

โœ” Gab 'Digital Warriors United' - https://gab.com/groups/40941 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Digital Warriors United' - https://mewe.com/group/6073063be5851230e0031d77 ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Channel 'Digital Warriors United' - https://t.me/DigitalWarriorsUnited ๐Ÿ—ก

โœ” "THRIVALISM"







Also Find me on Rumble, Brighteon, Bitchute and UGEtube. Search for "Twisted Light Worker."

๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ