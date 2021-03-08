ΜΑΚΕΛΕΙΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ΧΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Για την έκθεση σε κίνδυνο όλων όσων κάνουν αποκαλύψεις που αντιτίθενται στα συμφέροντα της κυβερνητικής συμμορίας της Νεας Δημοκρατίας και του Κ Μητσοτάκη.



-Για την έκθεση σε κίνδυνο και την υπογραφή “συμβολαίων εξόντωσης”, όσων αντιπολιτεύονται τους αλαζόνες του κυβερνητικού ιερατείου.



-Για την στοχοποίηση, όλων όσων πάνε κόντρα και λένε την αλήθεια στον φυλακισμένο Ελληνικό Λαό.



Όλα με ονοματεπώνυμο.



Στο στούντιο του ΜΑΚΕΛΕΙΟ βρέθηκε ο Στέφανος Χίος και ο Νίκος Αντωνιάδης.



Εμείς τολμάμε. Σεις όμως κάθεστε στους καναπέδες σας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημά σας, μετά τα κυβερνητικά εγκλήματα.

Απαιτείται η ενεργός διαδικτυακή σας συμμετοχή.



Η Ελλάδα και οι Έλληνες με αυτούς που μας κυβερνάνε, έχει ακόμα πολύ λίγους μήνες ζωής.



Μια οικογένεια, δεν είναι δυνατόν να χαντακώσει ένα ολόκληρο ΕΘΝΟΣ.