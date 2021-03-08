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ΜΑΚΕΛΕΙΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ΧΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13 views • March 08, 2021
Για την έκθεση σε κίνδυνο όλων όσων κάνουν αποκαλύψεις που αντιτίθενται στα συμφέροντα της κυβερνητικής συμμορίας της Νεας Δημοκρατίας και του Κ Μητσοτάκη.
-Για την έκθεση σε κίνδυνο και την υπογραφή “συμβολαίων εξόντωσης”, όσων αντιπολιτεύονται τους αλαζόνες του κυβερνητικού ιερατείου.
-Για την στοχοποίηση, όλων όσων πάνε κόντρα και λένε την αλήθεια στον φυλακισμένο Ελληνικό Λαό.
Όλα με ονοματεπώνυμο.
Στο στούντιο του ΜΑΚΕΛΕΙΟ βρέθηκε ο Στέφανος Χίος και ο Νίκος Αντωνιάδης.
Εμείς τολμάμε. Σεις όμως κάθεστε στους καναπέδες σας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημά σας, μετά τα κυβερνητικά εγκλήματα.
Απαιτείται η ενεργός διαδικτυακή σας συμμετοχή.
Η Ελλάδα και οι Έλληνες με αυτούς που μας κυβερνάνε, έχει ακόμα πολύ λίγους μήνες ζωής.
Μια οικογένεια, δεν είναι δυνατόν να χαντακώσει ένα ολόκληρο ΕΘΝΟΣ.
-Για την έκθεση σε κίνδυνο και την υπογραφή “συμβολαίων εξόντωσης”, όσων αντιπολιτεύονται τους αλαζόνες του κυβερνητικού ιερατείου.
-Για την στοχοποίηση, όλων όσων πάνε κόντρα και λένε την αλήθεια στον φυλακισμένο Ελληνικό Λαό.
Όλα με ονοματεπώνυμο.
Στο στούντιο του ΜΑΚΕΛΕΙΟ βρέθηκε ο Στέφανος Χίος και ο Νίκος Αντωνιάδης.
Εμείς τολμάμε. Σεις όμως κάθεστε στους καναπέδες σας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημά σας, μετά τα κυβερνητικά εγκλήματα.
Απαιτείται η ενεργός διαδικτυακή σας συμμετοχή.
Η Ελλάδα και οι Έλληνες με αυτούς που μας κυβερνάνε, έχει ακόμα πολύ λίγους μήνες ζωής.
Μια οικογένεια, δεν είναι δυνατόν να χαντακώσει ένα ολόκληρο ΕΘΝΟΣ.
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