100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ 1922 Η ΣΤΑΡ «Ζήνα Κουτσουλιά» ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΠΥΡΠΟΛΗΜΕΝΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΑΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

30 views • June 07, 2022

https://rumble.com/v17kofu-zhna-star.gr-satanic-genocide.html .

(ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ). ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ:

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Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

Διαμαρτυρία της Ενωσης Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας για την εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα”

Κυρία Ζήνα Κουτσελίνη,

Στις 2 Ιουνίου 2022 παρακολουθήσαμε από την εκπομπή σας ένα αφιέρωμα με τίτλο «Ταξίδι στη Σμύρνη του 1922».

Αυτό καθαυτό το βίντεο ήταν εξαιρετικό, άλλωστε και μόνο η παρουσία του κυρίου Θοδωρή Κοντάρα ήταν εγγύηση για την ποιότητα της συνέντευξης. Το γεγονός ότι ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο θέμα μάς τιμά και μας δημιουργεί την ελπίδα ότι δεν θα ξεχαστεί αυτή η γενοκτονία μέχρι την δικαίωσή της.

Αλγεινή όμως ήταν η εντύπωση που δημιουργήσατε εσείς κι οι καλεσμένοι σας σε εμάς, τους απογόνους Μικρασιατών, που φέτος, 100 χρόνια από την Καταστροφή, τιμάμε την μνήμη τους και δεν γιορτάζουμε, δεν γελάμε ξεκαρδιστικά με ό,τι αφορά στις πατρίδες της Μικράς Ασίας.

Η απαράδεκτη αντίδραση και συμπεριφορά σας κατέστρεψε το ίδιο το προηγηθέν αφιέρωμα, αφού ξεσπάσατε όλοι οι παρευρισκόμενοι σε ασυγκράτητα γέλια μέχρι δακρύων, λες και ακούσατε επιτυχή ανέκδοτα! Μάλλον δεν καταλάβατε τίποτε από όσα είπε ο κ. Κοντάρας. Σας φάνηκαν τόσο αστεία, λοιπόν;

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κάνατε και απρεπή κριτική στην ντοπιολαλιά της Σμύρνης, με αστειάκια του τύπου «εγώ πάντως δεν είμαι καλαντρούσα…» και διάφορα άλλα περί γιαγιάδων, σχολείου κλπ. Να είστε βέβαιη ότι η λέξη «καλαντρούσα» δεν είναι καθόλου προσβλητική για το γυναικείο φύλο, αλλά τιμητική, μιας και η νοικοκυροσύνη, η πάστρα και η ωραία εμφάνιση είναι για τους Μικρασιάτες δείγματα πολιτισμού και σεβασμού ακόμη και μέσα σε μια οικογένεια.

Θεωρούμε ότι η φαιδρή και αδικαιολόγητη αντίδρασή σας προσέβαλε εμάς, την ίδια την εκπομπή σας και τον συνεργάτη σας δημοσιογράφο, που ασχολήθηκε τόσο σοβαρά με το θέμα.

Ελπίζουμε σε μια συγγνώμη.



Από την Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας



Η πρόεδρος

Κατερίνα Μουστάκη

https://mikrasiatis.gr/diamartyria-tis-enosis-mikrasiaton-neas-erythraias-gia-tin-ekpobi-alitheies-me-ti-zina

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«Ντροπή σας! Να ξεκαρδίζεστε στα γέλια επειδή σας παραξένεψε η ντοπολαλιά των Μικρασιατών, επάνω στις στάχτες της Σμύρνης.

Έχουμε λοιπόν χρέος να διαμαρτυρηθούμε σχολιάζοντας.

Σταμάτης Κουτσοδόντης

».

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ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr . 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ 1922 Η ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΣΤΑΡ «Ζήνα Κουτσουλιά» ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΠΥΡΠΟΛΗΜΕΝΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΝ ΤΟΥΡΚΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ https://ugetube.com/watch/cYvKyqsL2yeLPYA (ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ). ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/JAVVzPIZZm0 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ Από το 19:22 λεπτό.----Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝΔιαμαρτυρία της Ενωσης Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας για την εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα”Κυρία Ζήνα Κουτσελίνη,Στις 2 Ιουνίου 2022 παρακολουθήσαμε από την εκπομπή σας ένα αφιέρωμα με τίτλο «Ταξίδι στη Σμύρνη του 1922».Αυτό καθαυτό το βίντεο ήταν εξαιρετικό, άλλωστε και μόνο η παρουσία του κυρίου Θοδωρή Κοντάρα ήταν εγγύηση για την ποιότητα της συνέντευξης. Το γεγονός ότι ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο θέμα μάς τιμά και μας δημιουργεί την ελπίδα ότι δεν θα ξεχαστεί αυτή η γενοκτονία μέχρι την δικαίωσή της.Αλγεινή όμως ήταν η εντύπωση που δημιουργήσατε εσείς κι οι καλεσμένοι σας σε εμάς, τους απογόνους Μικρασιατών, που φέτος, 100 χρόνια από την Καταστροφή, τιμάμε την μνήμη τους και δεν γιορτάζουμε, δεν γελάμε ξεκαρδιστικά με ό,τι αφορά στις πατρίδες της Μικράς Ασίας.Η απαράδεκτη αντίδραση και συμπεριφορά σας κατέστρεψε το ίδιο το προηγηθέν αφιέρωμα, αφού ξεσπάσατε όλοι οι παρευρισκόμενοι σε ασυγκράτητα γέλια μέχρι δακρύων, λες και ακούσατε επιτυχή ανέκδοτα! Μάλλον δεν καταλάβατε τίποτε από όσα είπε ο κ. Κοντάρας. Σας φάνηκαν τόσο αστεία, λοιπόν;Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κάνατε και απρεπή κριτική στην ντοπιολαλιά της Σμύρνης, με αστειάκια του τύπου «εγώ πάντως δεν είμαι καλαντρούσα…» και διάφορα άλλα περί γιαγιάδων, σχολείου κλπ. Να είστε βέβαιη ότι η λέξη «καλαντρούσα» δεν είναι καθόλου προσβλητική για το γυναικείο φύλο, αλλά τιμητική, μιας και η νοικοκυροσύνη, η πάστρα και η ωραία εμφάνιση είναι για τους Μικρασιάτες δείγματα πολιτισμού και σεβασμού ακόμη και μέσα σε μια οικογένεια.Θεωρούμε ότι η φαιδρή και αδικαιολόγητη αντίδρασή σας προσέβαλε εμάς, την ίδια την εκπομπή σας και τον συνεργάτη σας δημοσιογράφο, που ασχολήθηκε τόσο σοβαρά με το θέμα.Ελπίζουμε σε μια συγγνώμη.Από την Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας https://mikrasiatis.gr/?s=%CE%BD%CE%B5%CE%B1+%CE%B5%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%B1 Η πρόεδροςΚατερίνα Μουστάκη----«Ντροπή σας! Να ξεκαρδίζεστε στα γέλια επειδή σας παραξένεψε η ντοπολαλιά των Μικρασιατών, επάνω στις στάχτες της Σμύρνης.Έχουμε λοιπόν χρέος να διαμαρτυρηθούμε σχολιάζοντας.Σταμάτης Κουτσοδόντης https://www.facebook.com/staralithies/videos/416363193679933 ».----ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,Ευστάθιος ΜοσχοβίτηςΗ Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition Keywords christsalvationtruthgenocidestarzhna

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