¿Conspiranoicos o adivinos?

PANDEMIA GLOBAL ¿EL PLAN SECRETO DE LA ÉLITE?



El 5 de Agosto del 2014, La Gazzetta del apocalipsis publicaba en Youtube un vídeo titulado “Pandemia Global ¿El plan secreto de la Élite?”.



Mucho se ha hablado de los defensores de la teoría de la conspiración, o conspiranoicos, un término más coloquial y al mismo tiempo ofensivo “paranoicos de la conspiración”.



Pues como podréis comprobar, en este vídeo, la Gazzetta del Apocalipsis, conspiranoicos hasta en el título de la propia web, esta vez se pasaron tres pueblos en cuanto a delirio conspirativo.



Creían que a determinadas élites de este planeta les interesaría que se produjera una pandemia o crisis sanitaria que provocara un elevado nivel de pánico entre la población. Santo Dios, ¡qué imaginación! Y se basaban en una supuesta idea, inoculada en el imaginario popular a través de numerosas películas y series de televisión, centradas en grandes epidemias que asolan a la humanidad y que convierten a las personas en zombis.



Imaginad, las calles llenas de zombis deambulando con desconfianza...



Pero si esto os parece descabellado, agarraos, porque el delirio no acaba ni de empezar. Parece ser, afirmaban esos conspiranoicos en 2014, que esa ficción televisiva y cinematográfica era utilizada como herramienta de manipulación mental de las masas. ¿Para qué? Pues nada menos que para aceptar la aparición de una Pandemia como algo plausible…



Ja ja ja ja ja… Pero ahora viene donde La Gazzetta y los conspiranoicos que la publicaban se mostraron como locos de atar. Y ahí lanzaron la gran pregunta:



Pero… ¿Qué beneficios le ofrecería a las élites la aparición de una Epidemia?



Mirad qué cosas se les ocurrieron... VEAN EL VÍDEO...



Pero ¿en qué estarían pensando en el 2014 esos conspiranoicos de La Gazzetta del Apocalipsis?



Toda persona cuerda y bien informada sabe que una cosa así es pura 'ciencia ficción', y que no podría pasar nunca. Queda claro pues que los conspiranoicos nunca han sabido distinguir la realidad de la ficción.