ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ DOLORES CANNON ΜΕ ΥΠΝΩΣΗ (ΜΕΘΟΔΟΣ DOLORES CANNON QHHT)-ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ:ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

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Όπως η ίδια η Gat Toon αναφέρει "σε αυτή την συνεδρία θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα για την νέα γη καθώς και να επικοινωνήσουμε με την αγαπημένη μας δασκάλα Dolores. Φυσικά ρωτήσαμε και για τον Corona virus.
Όπως πάντα θα ήθελα να το δείτε με ανοιχτό μυαλό και σαν έναυσμα για την δική σας προσωπική αλήθεια κάνοντας την δική σας έρευνα για να φτάσετε σε αυτή".
Ανάγνωση κειμένου απο την ενορατική συγγραφέα, ποιήτρια, θεραπεύτρια Κατερίνα Κωστάκη, η οποία είναι δημιουργός του Διεθνούς Δικτύου "ACADEMY OF INNER LIGHT".
Το βίντεο αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση σε γεγονότα που συγκλονίζουν τον κόσμο και ο σκοπός του είναι καθαρά ενημερωτικός και αφυπνιστικός.
Το παρόν βίντεο δημιουργήθηκε σε οικογενειακό χώρο (σπίτι) και οχι σε στούντιο γι αυτό παρακαλώ να δείξετε κατανόηση για κάποιους ήχους που ακούγονται μέσα σε αυτό.😊 🙂
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ DOLORES CANNON:
1.DOLORES CANNON ON ASCENSION AND THE NEW EARTH-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΗ:https://www.youtube.com/watch?v=wOKEWv_8pSI
2.ΤΗE SOULS OF ASCENSION (ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)-DOLORES CANNON:https://www.youtube.com/watch?v=1A1W9B7-KEc
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ:
1.https://academyofinnerlight.blogspot.com/2020/03/blog-post.html.
2.https://academyofinnerlight.blogspot.com/2020/03/game-over-lightworkers-it-is-time-to.html
3.https://academyofinnerlight.blogspot.com/2020/03/kevin-trudeau-covid-19-update-1-1-covid.html
4.https://academyofinnerlight.blogspot.com/2020/03/a-parasitic-universe-upgrade-x.html
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED": https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvy2_M6Jvpm6dgtDv8bIS0BbGNFoHdau
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