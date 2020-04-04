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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ DOLORES CANNON ΜΕ ΥΠΝΩΣΗ (ΜΕΘΟΔΟΣ DOLORES CANNON QHHT)-ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ:ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
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32 views • April 04, 2020
Tο παρακάτω απόσπασμα αποτελεί ύπνωση της αγαπητής φίλης Gat Toon: https://www.facebook.com/gat.toon υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικού φίλου και συναδέλφου της Τάκη Βαλσάμου με την μέθοδο της Dolores Cannon QHHT.
Όπως η ίδια η Gat Toon αναφέρει "σε αυτή την συνεδρία θελήσαμε να μάθουμε περισσότερα για την νέα γη καθώς και να επικοινωνήσουμε με την αγαπημένη μας δασκάλα Dolores. Φυσικά ρωτήσαμε και για τον Corona virus.
Όπως πάντα θα ήθελα να το δείτε με ανοιχτό μυαλό και σαν έναυσμα για την δική σας προσωπική αλήθεια κάνοντας την δική σας έρευνα για να φτάσετε σε αυτή".

Ανάγνωση κειμένου απο την ενορατική συγγραφέα, ποιήτρια, θεραπεύτρια Κατερίνα Κωστάκη, η οποία είναι δημιουργός του Διεθνούς Δικτύου "ACADEMY OF INNER LIGHT".
Το βίντεο αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση σε γεγονότα που συγκλονίζουν τον κόσμο και ο σκοπός του είναι καθαρά ενημερωτικός και αφυπνιστικός.

Το παρόν βίντεο δημιουργήθηκε σε οικογενειακό χώρο (σπίτι) και οχι σε στούντιο γι αυτό παρακαλώ να δείξετε κατανόηση για κάποιους ήχους που ακούγονται μέσα σε αυτό.😊 🙂

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ DOLORES CANNON:
1.DOLORES CANNON ON ASCENSION AND THE NEW EARTH-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΗ:https://www.youtube.com/watch?v=wOKEWv_8pSI
2.ΤΗE SOULS OF ASCENSION (ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)-DOLORES CANNON:https://www.youtube.com/watch?v=1A1W9B7-KEc

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ:
1.https://academyofinnerlight.blogspot.com/2020/03/blog-post.html.
2.https://academyofinnerlight.blogspot.com/2020/03/game-over-lightworkers-it-is-time-to.html
3.https://academyofinnerlight.blogspot.com/2020/03/kevin-trudeau-covid-19-update-1-1-covid.html
4.https://academyofinnerlight.blogspot.com/2020/03/a-parasitic-universe-upgrade-x.html

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED": https://www.youtube.com/playlist?list=PLLvy2_M6Jvpm6dgtDv8bIS0BbGNFoHdau


ACADEMY OF INNER LIGHT


AMAZON PAGE
http://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
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FACEBOOK CLOSED GROUP (ACADEMY OF INNER LIGHT)
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FACEBOOK PAGE
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