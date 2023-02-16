MEANWHILE IN GREECE - YOUNG TV PRESENTER DROPS DOWN WITH A HEART ATTACK - ANOTHER LEAKY VAXXED VICTIM! - RIP

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ANOTHER ONE! YOU WOULD THINK THEY WOULD BE AWAKE BY NOW! -
THIS WILL WAKE EM UP! YOU WERE GIVEN A BIO-WEAPON MISS SOLD TO YOU AS A TREATMENT OR VACCINE - THEY JUST CHANGED THE LAWS AND DEFANITIONS SO THEY COULD INJECT YOU WITH WHAT EVER DEADLY POISON OR TOXIN THEY HAVE IN THERE EXTENSIVE COLLECTIVE BIO-WEAPON TESTING LABS - JUST LIKE THE ONES IN UKRAINE PAID FOR BY US AND UK TAX DOLLARS - EXACTLY LIKE THOSE!
YOUR ILLNESSES ARE RADIATION STRESS - KNOLIGE IS POWER!
SARS = SPECIFIC ABZORBTION RADIATION SICKNESS
MERS = MAGNETIC ELECTRO RADIATION SICKNESS
ALL MAN MADE BY FREQUENCY TO KEEP YOU SICK
SO - PEOPLE - THE SILENT AND HIDDEN ENEMY -THIS IS IT ALL CAPABLE OF GIVING YOU ANOTHER RADIOACTIVE SYMPTOM LIKE THE PREVIOUS GOF WEAPONIZED MAN MADE ILLNESSES LIKE SARS -MERS ETC - LEARN THE MEANING OF WHAT THESE ABBREVIATIONS MEAN AND THE PENNY WILL DROP!
THERE ALL ELECTRICAL AND POISONOUS TO HUMANS! KNOWLEDGE IS POWER!
SARS = SPECIFIC ABZORBTION RADIATION SICKNESS
MERS = MAGNETIC ELECTRO RADIATION SICKNESS
ALL MAN MADE BY FREQUENCY TO KEEP YOU SICK! BY BIG GOV AND BIG PHARMA ALONGSIDE BIG BANKING - THERE ALL COMPLICIT! REMOVE YOUR 5G TOWERS AND WATCH YOUR HEALTH IMPROVE 100%