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"Предсказанное нападение Китая (China)".

Пророчеств было много. Тема нападения Китая в настоящее время актуальна как никогда. Интернет пестрит пророчествами разных старцев, которые утверждают об этом. Вот некоторые. Пророчество старца монаха-схимника Иоанна. "Китай пойдёт войной на нас 200 миллионной армией и займет всю Сибирь до Урала. Японцы будут хозяйничать на Дальнем Востоке. Россию начнут рвать на части. Начнется страшная война. Россия останется в границах времён Царя Иоанна Грозного». Протоирей Владислав Шумов. «— Южная половина Китая будет затоплена водами Индийского океана. И тогда Китайцы дойдут до г. Челябинска. Когда Китай пойдет на нас, тогда будет война». Старец Виссарион. «Случится нечто вроде государственного переворота. В тот же год нападут китайцы. Они дойдут до Урала…». И др. Также так предсказывал в XIX в. русский философ Владимир Соловьев (1853-1900). Россия будет оккупирована… Китаем. Если абстрагироваться от деталей, то многое из написанного действительно актуально для нашего времени. Он даже, можно сказать, предсказывал переформатирование ЕС после войны с Китаем: «Достигнутое с таким трудом европейское единство каждую минуту готово было опять распасться. В союзном совете или всемирной управе (Comité permanent universel) не было единодушия... Независимые члены управы вступали между собою в сепаратные соглашения, и дело грозило новою войною. Тогда "посвященные" решили учредить единоличную исполнительную власть с достаточными полномочиями. Главным кандидатом был негласный член ордена – "грядущий человек" (АНТИХРИСТ получается. См. - https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/preduprezhdenie-ob-antihriste!-osobennosti-ego-proyavleniya,-opasnost-chipizacii ). Он был единственным лицом с великою всемирною знаменитостью… "Грядущий человек" был выбран почти единогласно в пожизненные президенты Европейских Соединенных Штатов…» (написано В.Соловьевым в 1900 г., когда о ЕС никто и не помышлял!).