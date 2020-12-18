Fidelina - Rasgueo Son Vallenato - Alejandro Duran

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5 views • December 18, 2020





Tema: Fidelina

Autor: Alejandro Duran



La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.



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GuitarraVallenata Acompañante

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Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)

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Salvedad: Esta obra puede estar protegida por los derechos de autor. Este video fue producido con la finalidad de criticar, educar, investigar.

Disclaimer: 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use Esta es una propuesta que hago del rasgueo del Son vallenato con guitarra. He escogido este tema del desaparecido pero inmortal Alejandro Duran. Espero que les guste.Tema: FidelinaAutor: Alejandro DuranLa transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.Listas automáticas:GuitarraVallenata AcompañanteTecnicas para acompañar:Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)Contacto: [email protected] Sitio oficial: https://guitarravallenata.org Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:1. viendo mis vídeos de principio a fin2. dejando tu comentario;3. dejandome saber si te gustó/disgustó;4. y compartiéndolo con tus redes sociales.#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #ColombiaSalvedad: Esta obra puede estar protegida por los derechos de autor. Este video fue producido con la finalidad de criticar, educar, investigar.Disclaimer: 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use Keywords colombiavallenatoguacharacavalleduparguitarravallenata

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