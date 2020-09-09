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Saviez-vous que les Nations unies avaient... une fondation?
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1 view • September 09, 2020
Et oui, chers Amis, les Nations unies ont une fondation, comme quoi ils ambitionnent de recevoir des dons en plus des pluies de milliards qu'ils reçoivent déjà des gouvernements des pays les plus riches, dans le monde.

Donc, en tant que Canadien, vous payez déjà une taxe annuelle colossale à l'ONU et voilà que la "United Nations Foundation" vient vous demander de vous joindre à leurs "généreux donateurs" pour leur donner... encore plus!

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1668

En début de vidéo, après avoir parlé des écoles qui ressemblent de plus en plus à des prisons sanitaires, j'ai parlé du gouvernement de la CAQ, à Québec qui s'inquiète et qui cherche des façons de relancer le tourisme, ici:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1649

J'ai ensuite parlé des allocutions de Theresa Tam, du 1er septembre 2020:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1664

Et ensuite, du 2 septembre 2020 ou la Dr Tam s'invite dans notre intimité:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1662

Après mon segment sur Theresa Tam, j'ai parlé des partenaires de la Fondation des Nations unies et j'ai ajouté un segment sur les partenaires de l'UNICEF USA et vous pouvez consulter cette page, pour plus de détails:

https://www.unicefusa.org/supporters/organizations/foundations

J'ai ensuite parlé du Forum économique mondial avec son "robot de dépistage du COVID-19" qui a déjà reçu 3 brevets, en urgence:

https://fr.weforum.org/agenda/2020/07/voici-ce-que-le-premier-robot-de-depistage-du-coronavirus-peut-nous-apprendre-sur-linnovation-rapide/

Dans cet article du FEM, il est question de la course au vaccin contre le COVID-19 et le fait que normalement, le développement devrait prendre en 10 et 15 ans:

https://fr.weforum.org/agenda/2020/08/covid-19-la-course-au-vaccin-22279a28a2/

Et il ne faut pas oublier le sommet de la "Grande réinitialisation" du arrive à grand pas, pour janvier 2021. François Legault y sera-t-il, cette fois encore?

https://fr.weforum.org/press/2020/06/la-grande-reinitialisation-un-sommet-unique-pour-debuter-2021/


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