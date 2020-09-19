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ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΟΥΝΤΑ
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739 views • September 19, 2020
Εν όψει του Διεπιστημονικού Συνεδρίου αυτό το Σαββατοκύριακο, κοιτάξαμε το μέλλον της Ελλάδας σε σχέση με τα σχολεία παρατηρώντας πως στην Αγγλία - που ξεκίνησαν νωρίτερα - το ένα σχολείο κλείνει μετά το άλλο και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε απομόνωση.
Ταυτόχρονα βλέπουμε σε όλο τον κόσμο τις πρακτικές της αστυνομίας και του κράτους να μας καταδεικνύουν τι επιπέδου χούντα είναι διατεθειμένοι να επιβάλλουν.
Επίσης αναλύσαμε τη νέα διαφήμιση της coca cola η οποία μας προσκαλεί να είμαστε περισσότερο ανοιχτοί από ποτέ ούτως ώστε να γίνουμε μέρος της αλλαγής που θα φέρει τη νέα κανονικότητα.
Για επικοινωνία: [email protected]
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Εδώ θα παρακολουθήσεις το Διεπιστημονικό Συνέδριο Επιστημη και Κοινωνια στον Πολεμο της Πανδημιας Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου 10πμ http://www.eoeresearch.org/covid19/
Αφίσα Διεπιστημονικού Συνεδρίου https://www.facebook.com/photo/?fbid=4392789527459315&;set=a.202609686477341
Giulio Tarro: COVID – O ιός του φόβου https://www.zougla.gr/kosmos/article/covid--o-ios-tou-fovou-giulio-taro-i-psevdoepistimi-pou-diastrevloni-tin-pragmatikotita-prokimenou-na-diatiri-tin-eksousia
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ https://www.facebook.com/groups/973079383191391/permalink/984585958707400/
The 300 schools in England and Wales forced to close or send pupils home after positive Covid tests https://www.dailymail.co.uk/news/article-8734407/Over-300-schools-England-Wales-forced-close-send-pupils-home-positive-Covid-tests.html
Up to 25,000 teachers in England self-isolating due to Covid fears https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/16/up-to-25000-teachers-in-england-self-isolating-due-to-covid-fears
Σποτ Συγκεντρώσεων κατά της μάσκας https://www.facebook.com/gamemmaster/videos/10223650612070689
Hoy 05/09/2020 a las 19 h en la Calle Arenal (Madrid).
Detenida por NO llevar mascarilla.
Un 👏👏👏👏 para ella. https://twitter.com/enelpaisvasco/status/1302306253595697152
Sinceramente me parece espeluznante ..
Mallorca. España https://twitter.com/N_Trastamara/status/1302225110787657729
Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard
@WestJet plane. https://twitter.com/SafwanChoudhry/status/1303551588389146624
CORONAVIRUSQuebec City Says it Will Isolate “Uncooperative” Citizens in Secret Corona Facility https://summit.news/2020/09/09/quebec-city-says-it-will-isolate-uncooperative-citizens-in-secret-corona-facility/
Stress, anxiety and depression levels soar under UK Covid-19 restrictions https://www.theguardian.com/society/2020/sep/16/stress-anxiety-and-depression-levels-soar-under-uk-covid-19-restrictions
Μόσιαλος: Να ξεσηκωθούν οι ενημερωμένοι για τον ιό κόντρα στους αρνητές https://www.ethnos.gr/ellada/123805_mosialos-na-xesikothoyn-oi-enimeromenoi-gia-ton-io-kontra-stoys-arnites
Κωνσταντίνου (ΚΕΕΡΦΑ):ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ https://www.facebook.com/ELNEWSGR/videos/3004309733030149/
Περιβαλλοντική βόμβα: Μάσκες και γάντια «πνίγουν» τον πλανήτη https://igata.gr/2020/09/13/περιβαλλοντική-βόμβα-μάσκες-και-γάντ/
World still at beginning of coronavirus pandemic, WHO expert tells MPs https://www.standard.co.uk/news/world/world-at-beginning-coronavirus-pandemic-who-expert-a4548161.html
Γερμανός Γιατρός δηλώνει https://www.facebook.com/838643362859038/videos/737696267026270/
Ταυτόχρονα βλέπουμε σε όλο τον κόσμο τις πρακτικές της αστυνομίας και του κράτους να μας καταδεικνύουν τι επιπέδου χούντα είναι διατεθειμένοι να επιβάλλουν.
Επίσης αναλύσαμε τη νέα διαφήμιση της coca cola η οποία μας προσκαλεί να είμαστε περισσότερο ανοιχτοί από ποτέ ούτως ώστε να γίνουμε μέρος της αλλαγής που θα φέρει τη νέα κανονικότητα.
Για επικοινωνία: [email protected]
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Εδώ θα παρακολουθήσεις το Διεπιστημονικό Συνέδριο Επιστημη και Κοινωνια στον Πολεμο της Πανδημιας Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου 10πμ http://www.eoeresearch.org/covid19/
Αφίσα Διεπιστημονικού Συνεδρίου https://www.facebook.com/photo/?fbid=4392789527459315&;set=a.202609686477341
Giulio Tarro: COVID – O ιός του φόβου https://www.zougla.gr/kosmos/article/covid--o-ios-tou-fovou-giulio-taro-i-psevdoepistimi-pou-diastrevloni-tin-pragmatikotita-prokimenou-na-diatiri-tin-eksousia
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ https://www.facebook.com/groups/973079383191391/permalink/984585958707400/
The 300 schools in England and Wales forced to close or send pupils home after positive Covid tests https://www.dailymail.co.uk/news/article-8734407/Over-300-schools-England-Wales-forced-close-send-pupils-home-positive-Covid-tests.html
Up to 25,000 teachers in England self-isolating due to Covid fears https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/16/up-to-25000-teachers-in-england-self-isolating-due-to-covid-fears
Σποτ Συγκεντρώσεων κατά της μάσκας https://www.facebook.com/gamemmaster/videos/10223650612070689
Hoy 05/09/2020 a las 19 h en la Calle Arenal (Madrid).
Detenida por NO llevar mascarilla.
Un 👏👏👏👏 para ella. https://twitter.com/enelpaisvasco/status/1302306253595697152
Sinceramente me parece espeluznante ..
Mallorca. España https://twitter.com/N_Trastamara/status/1302225110787657729
Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard
@WestJet plane. https://twitter.com/SafwanChoudhry/status/1303551588389146624
CORONAVIRUSQuebec City Says it Will Isolate “Uncooperative” Citizens in Secret Corona Facility https://summit.news/2020/09/09/quebec-city-says-it-will-isolate-uncooperative-citizens-in-secret-corona-facility/
Stress, anxiety and depression levels soar under UK Covid-19 restrictions https://www.theguardian.com/society/2020/sep/16/stress-anxiety-and-depression-levels-soar-under-uk-covid-19-restrictions
Μόσιαλος: Να ξεσηκωθούν οι ενημερωμένοι για τον ιό κόντρα στους αρνητές https://www.ethnos.gr/ellada/123805_mosialos-na-xesikothoyn-oi-enimeromenoi-gia-ton-io-kontra-stoys-arnites
Κωνσταντίνου (ΚΕΕΡΦΑ):ΝΑ ΑΠΕΛΑΘΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ https://www.facebook.com/ELNEWSGR/videos/3004309733030149/
Περιβαλλοντική βόμβα: Μάσκες και γάντια «πνίγουν» τον πλανήτη https://igata.gr/2020/09/13/περιβαλλοντική-βόμβα-μάσκες-και-γάντ/
World still at beginning of coronavirus pandemic, WHO expert tells MPs https://www.standard.co.uk/news/world/world-at-beginning-coronavirus-pandemic-who-expert-a4548161.html
Γερμανός Γιατρός δηλώνει https://www.facebook.com/838643362859038/videos/737696267026270/
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