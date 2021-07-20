© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
20.07.2021. БЕГИТЕ В ДЕРЕВНЮ! А что если нет возможности? (Выпуск № 210 часть II (1)).
Follow
3
Share
Report
9339 views • July 20, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:47 Письмо слушателя. Бегите в деревню.
04:07 МАК ДАК Сборище Пакемонов, Проверяем С ДОСТА Реальность. https://www.youtube.com/watch?v=TLuPvr7Z2LA.
10:24 Запатентовать днк. https://drive.google.com/file/d/1a_2yXtBqo_NZ8c3mewAeDPUpkDNmFTHQ/view.
16:27 Письмо слушателя. Умер через два дня после этих слов.
19:14 Гаити стала последней страной, где не началась вакцинация от COVID-19. https://rossaprimavera.ru/news/69f46fa4.
20:14 Президент Гаити не одобривший вакцинацию населения убит. https://aizen-tt.livejournal.com/3660148.html.
20:54 Письмо слушателя. Три страны которые не приняли прививки.
23:50 Откровение вакцинированной: - Вы биомусор тупой!.
25:22 Письмо слушателя. Кто снимается в рекламе Леная Голубков.
28:58 Дайте нам шмурдяк! Хотим в трубу!!!. https://www.youtube.com/watch?v=xyAyFYYltPs.
30:11 Письмо слушателя. Царь.
32:07 "СКОРО В КАЖДОЙ СЕМЬЕ БУДЕТ ТРУП!" РАССКАЗ Р.Б.ФОТИНИИ О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОМОЩИ УГОДНИКОВ БОЖИИХ. https://www.youtube.com/watch?v=I_16NedJ-DU.
01:01:45 ВИДЕНИЕ "ПАСТЬ ДРАКОНА". О ДОКУМЕНТАХ. https://www.youtube.com/watch?v=wdIcgA5unaA.
Сегодня мы поговорим о том есть ли преимущества сельской жизни над городской. Узнаем, что необходимо, чтобы запатентовать ДНК человека. Также узнаем, что произошло с теми главами государств, которые были против вакцинации. Увидим и услышим отношение вакцинированных к не вакцинированным. Послушаем рассказ Фотинии о грядущих событиях.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:47 Письмо слушателя. Бегите в деревню.
04:07 МАК ДАК Сборище Пакемонов, Проверяем С ДОСТА Реальность. https://www.youtube.com/watch?v=TLuPvr7Z2LA.
10:24 Запатентовать днк. https://drive.google.com/file/d/1a_2yXtBqo_NZ8c3mewAeDPUpkDNmFTHQ/view.
16:27 Письмо слушателя. Умер через два дня после этих слов.
19:14 Гаити стала последней страной, где не началась вакцинация от COVID-19. https://rossaprimavera.ru/news/69f46fa4.
20:14 Президент Гаити не одобривший вакцинацию населения убит. https://aizen-tt.livejournal.com/3660148.html.
20:54 Письмо слушателя. Три страны которые не приняли прививки.
23:50 Откровение вакцинированной: - Вы биомусор тупой!.
25:22 Письмо слушателя. Кто снимается в рекламе Леная Голубков.
28:58 Дайте нам шмурдяк! Хотим в трубу!!!. https://www.youtube.com/watch?v=xyAyFYYltPs.
30:11 Письмо слушателя. Царь.
32:07 "СКОРО В КАЖДОЙ СЕМЬЕ БУДЕТ ТРУП!" РАССКАЗ Р.Б.ФОТИНИИ О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОМОЩИ УГОДНИКОВ БОЖИИХ. https://www.youtube.com/watch?v=I_16NedJ-DU.
01:01:45 ВИДЕНИЕ "ПАСТЬ ДРАКОНА". О ДОКУМЕНТАХ. https://www.youtube.com/watch?v=wdIcgA5unaA.
Сегодня мы поговорим о том есть ли преимущества сельской жизни над городской. Узнаем, что необходимо, чтобы запатентовать ДНК человека. Также узнаем, что произошло с теми главами государств, которые были против вакцинации. Увидим и услышим отношение вакцинированных к не вакцинированным. Послушаем рассказ Фотинии о грядущих событиях.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.