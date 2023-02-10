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"ΠΑΤΕΡ ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ• ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ (ΚΑΤΑ
ΛΟΥΚΑΝ 23, 34)"... ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… https://ugetube.com/watch/K7Mvs8DRnNTtVHW https://rumble.com/v290p6c-the-true-justice-of-christ.html
"ΠΑΤΕΡ ΑΦΕΣ ΑΥΤΟΙΣ• ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23, 34)"... ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΟΣΟ ΖΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΝΗΣΙΚΑΚΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ; Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
ΓΙΑΤΙ Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΩΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΜΟΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ), (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ, ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ
ΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΧΟΝΟΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ, ΤΟΥΣ
ΕΦΙΑΛΤΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ… ΓΙΑΤΙ
ΣΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΟΣΟΙ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ
ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΧΑΣΑΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΡΚΟΙ…
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ, ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ, ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821… ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΠΡΩΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ (ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ) ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ…
ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΘΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ
ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, Ο ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ, Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ, Ο ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ… ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O .
ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ… ΓΙΑΤΙ ΘΑΡΡΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ, ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΣ… ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ»… ΓΙΑΤΙ Με την σούρα του Κορανίου (Η μετάνοια 9:5) «Όταν παρελθώσι οι ιεροί μήνες τότε φονεύετε τούς πολυθεϊστάς όπου αν συναντήσετε, ζωγρείτε πολιορκούντες και ενεδρεύοντες αυτούς», καθώς και με τη σούρα (Ο Μωάμεθ 47:4-10) «Οπόταν συναντάτε τούς απίστους φονεύετε και κατασφάζετε, συγκρατούντες στερρώς τα δεσμά του αιχμαλώτου».
ΩΣΤΟΣΟ, ΑΙΩΝΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΤΑΚΡΙΤΟΙ…