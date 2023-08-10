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10.08.2023 Почему 300 семей имеют планы на нас, а мы нет? (Выпуск №267. Часть 2 (1))
Vera77
Vera77
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4800 views • August 10, 2023

Часть 1

07:48 https://www.youtube.com/watch?v=2JZMuwKJhUA
План по переустройству мира. Кто строит Новый большой Ближний Восток

28:48 https://www.youtube.com/watch?v=B7lkZBsQhlQ
Зона молчания: секретарь Гитлера

37:24 https://www.youtube.com/watch?v=YqG_pYc2kNU
Бывшая горничная Адольфа Гитлера интервью

44:18 https://www.youtube.com/shorts/7-l3giyM-RE
русский в канаде...

48:17 https://www.youtube.com/watch?v=YMVdDS6djAM
Почему у 300 обезумевших от власти и денег семей на нас есть планы, а у нас самих на себя нет?

51:16 На юге Англии запретили креститься и читать Евангелие возле абортариев❗

https://spzh.news/ru/news/91335-na-juge-anglii-zapretili-krestitysya-i-chitaty-jevangelije-vozle-abortarijev

58:12 https://www.youtube.com/watch?v=gT4C7R59AwE
Маска Фаучи / Они Думают Мы Идиоты ...

1:07:24 https://www.youtube.com/watch?v=deA4rEmYGgk
Лікар з України !

1:17:40 https://www.youtube.com/watch?v=CfigXUDzT-A
Беда но Господь с нами. Помогите нам!!!

1:20:44 https://www.youtube.com/watch?v=ZlCjUQ4OXh8
Прес-конференція біля зруйнованого собору

1:23:21 https://news.mail.ru/politics/57182382/?frommail=1&utm_partner_id=441
Путин подтвердил желание бесплатно поставить в Африку тысячи тонн зерна

1:24:50 https://www.youtube.com/watch?v=__6gfiYnS6A
ПОСАДИЛИ ВЛАДИКУ ПАВЛА!!! МИ ПЛАЧЕМО!!! ЦЕ НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ!!!

Часть 2

00:00 https://www.youtube.com/watch?v=g-VJ-J1RuVE
Церква піде у катакомби на 3,5 років

04:58 https://www.youtube.com/watch?v=5GxrO0w_5qE Масонство в Україні

07:42 https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/951937/zelenskij-prizval-legalizovat-na-ukraine-meditsinskij-kannabis.html Зеленский призвал легализовать на Украине медицинский каннабис

11:17 https://www.youtube.com/watch?v=qVylFdap2-c
Когда ТАИНСТВА ЦЕРКВИ БЛАГОДАТНЫ, а КОГДА НЕ СПАСИТЕЛЬНЫ.

15:29 https://www.youtube.com/shorts/lm5SYBLtsBU
важно бороться с грехом после исподеди 

17:47 https://www.youtube.com/shorts/Vg5j63WQ4xA
молитва во грех

22:16 https://www.youtube.com/watch?v=czXqA8X-Qzs
ЧТО такое СМИРЕНИЕ ИСТИННОЕ и ЛОЖНОЕ. Как различать.

53:58 https://www.youtube.com/watch?v=sOuPrstZPSQ
Духовное наследие

1:01:38 https://3rm.info/main/92865-apokalipsis-sovershaetsja-delfiny-stali-napadat-na-ljudej-ih-primeru-mogut-posledovat-i-drugie-vidy.html
АПОКАЛИПСИС СОВЕРШАЕТСЯ...

1:04:36 https://www.youtube.com/watch?v=h0RMAeduyMU
Автономное электричество в каждый дом?

1:16:07 https://www.youtube.com/watch?v=nsZbrpzv5ro
ЗАБУДЬТЕ Wi-Fi

1:17:59 Хотели прыгнуть со скал https://www.youtube.com/shorts/3IfX9IX2Ql0

1:20:34 https://www.youtube.com/shorts/Ld8BCI6pu5c
Эксперимент в столовой

1:23:25 https://www.youtube.com/shorts/mxWqBoHZWX0
Современные христине  в пост

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healthreligionhistory
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