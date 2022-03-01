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TID TIL FORANDRING
Martin MD
Martin MD
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10 views • March 01, 2022
Jeg går i denne retning nu!

3 uger er gået, og jeg er nu et nyt sted i livet. Ikke mærkeligt for sådan er det, men her i denne video fortæller jeg om, hvad jeg har brug min kostbare tid på hen over den sidste måneds tid.
Vi står på kloden, og menneskeheden er i dyb krise. Mange har ikke opfanget det endnu, at den er helt gal, men mange har, og der er flere der tilslutter sig denne evolution der giver anledning til mangfoldighed af liv på mange niveauer

Som jeg fortæller i videoen, så vil jeg om et par måneder tilbyde 1-til-1 coaching, og er du interesseret, så kan du klikke på linket og skrive dine kontakt informationer ind så jeg kan kontakte dig når det bliver aktuelt. Klik på linket, og skriv dig op som interesseret i at modtage coaching: https://zcu.io/V3bq

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#livet #udvikling #martinmd
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martinmdlivetudvikling
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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