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TID TIL FORANDRING
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10 views • March 01, 2022
Jeg går i denne retning nu!
3 uger er gået, og jeg er nu et nyt sted i livet. Ikke mærkeligt for sådan er det, men her i denne video fortæller jeg om, hvad jeg har brug min kostbare tid på hen over den sidste måneds tid.
Vi står på kloden, og menneskeheden er i dyb krise. Mange har ikke opfanget det endnu, at den er helt gal, men mange har, og der er flere der tilslutter sig denne evolution der giver anledning til mangfoldighed af liv på mange niveauer
Som jeg fortæller i videoen, så vil jeg om et par måneder tilbyde 1-til-1 coaching, og er du interesseret, så kan du klikke på linket og skrive dine kontakt informationer ind så jeg kan kontakte dig når det bliver aktuelt. Klik på linket, og skriv dig op som interesseret i at modtage coaching: https://zcu.io/V3bq
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#livet #udvikling #martinmd
3 uger er gået, og jeg er nu et nyt sted i livet. Ikke mærkeligt for sådan er det, men her i denne video fortæller jeg om, hvad jeg har brug min kostbare tid på hen over den sidste måneds tid.
Vi står på kloden, og menneskeheden er i dyb krise. Mange har ikke opfanget det endnu, at den er helt gal, men mange har, og der er flere der tilslutter sig denne evolution der giver anledning til mangfoldighed af liv på mange niveauer
Som jeg fortæller i videoen, så vil jeg om et par måneder tilbyde 1-til-1 coaching, og er du interesseret, så kan du klikke på linket og skrive dine kontakt informationer ind så jeg kan kontakte dig når det bliver aktuelt. Klik på linket, og skriv dig op som interesseret i at modtage coaching: https://zcu.io/V3bq
Hvis du ønsker nyhedsbrevet, tips og tricks samt hvad der røre på sig i min verden via e-mail, så skriv dig på listen ved at klikker her: https://zcu.io/V3bq
Få ultimativ udbytte ved at følge mig på din favorit platform. Bemærk også at Telegram er inkluderet. Her får du breaking nyheder omkring verdenssituationen, klik på linket: https://zcu.io/BMbL
Har du læst min bog? Hvis ikke, så kan den købes her: https://zcu.io/3fDn
Tjek min nye hjemmeside ud: https://zcu.io/j1Dz
#livet #udvikling #martinmd
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