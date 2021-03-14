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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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679 views • March 14, 2021
Δεν νομίζω να μην έχεις συνηθίσει τους πολιτικούς να κάνουν “λάθη” όπως πχ τότε που τα στοιχεία με τα οποία μπήκαμε στο μνημόνιο ήταν “λάθος.” Ε, έτσι κι αλλιώς, μιας και δε διαφέρουν τώρα οι ειδικοί από αυτούς στη σημασία που υποτίθεται πως έχει ο ρόλος τους, παραδέχονται πως έκαναν “λάθη.” Βλέπεις κουράστηκαν τόσο καιρό που μάχονται να μας σώσουν διαβάζοντας τα διατεταγμένα τηλεγραφήματα και εισπράττοντας. Γι’αυτό και ο προπονητής φαίνεται πως έδωσε εντολή να ξεκινήσει ζέσταμα το μεγάλο αστέρι (ο κύριος Τσιόδρας φυσικά) που τον τελευταίο καιρό τον φύλαγε στον πάγκο με 4 φάουλ ούτως ώστε να τον έχει στα τελευταία κρίσιμα λεπτά να πάρει την ομάδα στις πλάτες του.
Αυτά που λέμε εδώ βέβαια έχουν φροντίσει, όπως θα δούμε, να είναι οργανωμένοι προ κοροϊδοιού να τα κυνηγήσουν μιας και το γνωστό πλέον Event 201 χρηματοδοτημένο από τα ψευτοχρήματα του Μπιλ και του ΠΟΥ μεταξύ άλλων δεν περιοριζόταν σε ιούς αλλά είχε δώσει μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση των fake news που θα υπήρχαν αν τυχόν μας συνέβαινε καμια πανδημία στο - για τότε - μέλλον. Γι’αυτό κι εμείς δώσαμε βάση στους “ειδικούς” μόνο και αναζητήσαμε τρόπους που θα μπορούσαμε να μετακινηθούμε πάνω από 2 χιλιόμετρα από την πόρτα μας και παράλληλα να μη βάλουμε σε θανατηφόρο κίνδυνο την κοινωνία.
Όλη αυτή η γενικότερη προσεγγιση τους ότι κάπως είμαστε κομπιούτερς που μπορούν να μας προγραμματίσουν είναι φυσικά μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας που οδηγεί τον άνθρωπο να είναι παντού ελεγχόμενος και με πολλαπλούς τρόπους χειραγωγήσιμος. Όμως πλέον τα σημάδια είναι φανερά πως οι καιροί είναι πολύ σοβαροί και όχι μόνο σε ό,τι περνά από το χέρι τους… Πράγμα που σημαίνει πως είναι και καιρός να δούμε το κατα πόσο εμείς οι ίδιοι έμπρακτα έχουμε εισακούσει τα μηνύματα και έχουμε πράξει αναλόγως.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Ραντεβού για εμβολιασμό… https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/03/blog-post_11.html
Και κλωτσιά παιδιά… https://youtu.be/3btzHGfYq9g
"... Μέχρι Να Μας Χωρίσει Ο Θάνατος ′′ https://www.ksipnistere.com/2021/03/blog-post_274.html
«Βόμβα» Α.Κοτανίδου: «Η επιτροπή λοιμωξιολόγων έχασε το δρόμο - Παίρνουμε λάθος αποφάσεις...»! https://youtu.be/EVptFzs_oNw
Δερμιτζάκης: Η Επιτροπή κουράστηκε- Να βγει ξανά μπροστά ο Τσιόδρας https://www.npress.gr/politics/tsipras-stin-elassona-emvoliasmos-to/
Στο Νοσοκομείο Ναυπλίου ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος για το εμβόλιο COVID-19
https://youtu.be/v_VHqHjXY9Q
Κορωνοϊός - Έρευνα: Πώς η γύρη αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης https://www.cnn.gr/kosmos/story/257555/koronoios-ereyna-pos-i-gyri-ayxanei-ton-kindyno-molynsis
Θανάσης Βέγγος Ξέρεις Από Βέσπα; https://youtu.be/hF6JqxvzTVA
ΕΧΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ! https://www.facebook.com/photo/?fbid=436803457583565&;set=gm.751759742127265
Σκεφτείτε καλά τι είπε ο πρωθυπουργός για τα social media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
https://youtu.be/wfwShKCANmU
Immunizing the public against misinformation https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/immunizing-the-public-against-misinformation
Around 1 in 3 people who have Covid-19 have no symptoms. Act like you’ve got it. Stay Home. Protect the NHS. Save Lives https://twitter.com/GOVUK/status/1359921521192538118
Before COVID, Gates Planned Social Media Censorship of Vaccine Safety Advocates With Pharma, CDC, Media, China and CIA https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-planned-social-media-censorship-vaccine-safety
Τάκης Μουσαφίρης : Οργισμένη η οικογένεια του – «Δεν πέθανε από κοροναϊό, αλλά από καρκίνο» https://www.in.gr/2021/03/12/greece/takis-mousafiris-orgismeni-oikogeneia-tou-den-pethane-apo-koronaio-alla-apo-karkino/
Κορονοϊός: Νέο σύμπτωμα οι πολύωρες στύσεις ασθενών https://www.ant1news.gr/ygeia-periballon/article/598127/koronoios-neo-symptoma-oi-polyores-styseis-asthenon
Ο σεξοκυνηγός - 1981 ( Ελληνική ταινία ) https://youtu.be/4AyJhDzSAnw
Λέσβος. Συνελήφθη καθηγήτρια που αρνείται να φορέσει μάσκα στο μάθημα. Σε βάρος της κατέθεσαν και εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία http://www.mixanitouxronou.gr/llesvos-synelifthi-kathigitria-poy-arneitai-na-foresei-maska-sto-mathima/
A man who refused to wear a mask at a high-school basketball game killed a police officer following a confrontation, authorities say https://www.insider.com/man-refused-face-mask-shot-killed-police-officer-authorities-say-2021-3
Αυτά που λέμε εδώ βέβαια έχουν φροντίσει, όπως θα δούμε, να είναι οργανωμένοι προ κοροϊδοιού να τα κυνηγήσουν μιας και το γνωστό πλέον Event 201 χρηματοδοτημένο από τα ψευτοχρήματα του Μπιλ και του ΠΟΥ μεταξύ άλλων δεν περιοριζόταν σε ιούς αλλά είχε δώσει μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση των fake news που θα υπήρχαν αν τυχόν μας συνέβαινε καμια πανδημία στο - για τότε - μέλλον. Γι’αυτό κι εμείς δώσαμε βάση στους “ειδικούς” μόνο και αναζητήσαμε τρόπους που θα μπορούσαμε να μετακινηθούμε πάνω από 2 χιλιόμετρα από την πόρτα μας και παράλληλα να μη βάλουμε σε θανατηφόρο κίνδυνο την κοινωνία.
Όλη αυτή η γενικότερη προσεγγιση τους ότι κάπως είμαστε κομπιούτερς που μπορούν να μας προγραμματίσουν είναι φυσικά μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας που οδηγεί τον άνθρωπο να είναι παντού ελεγχόμενος και με πολλαπλούς τρόπους χειραγωγήσιμος. Όμως πλέον τα σημάδια είναι φανερά πως οι καιροί είναι πολύ σοβαροί και όχι μόνο σε ό,τι περνά από το χέρι τους… Πράγμα που σημαίνει πως είναι και καιρός να δούμε το κατα πόσο εμείς οι ίδιοι έμπρακτα έχουμε εισακούσει τα μηνύματα και έχουμε πράξει αναλόγως.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ https://angelokarageorgos.gr/i-pagkosmia-epitheorisi-tis-anapodogirismenis-pragmatikotitas
Ραντεβού για εμβολιασμό… https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/03/blog-post_11.html
Και κλωτσιά παιδιά… https://youtu.be/3btzHGfYq9g
"... Μέχρι Να Μας Χωρίσει Ο Θάνατος ′′ https://www.ksipnistere.com/2021/03/blog-post_274.html
«Βόμβα» Α.Κοτανίδου: «Η επιτροπή λοιμωξιολόγων έχασε το δρόμο - Παίρνουμε λάθος αποφάσεις...»! https://youtu.be/EVptFzs_oNw
Δερμιτζάκης: Η Επιτροπή κουράστηκε- Να βγει ξανά μπροστά ο Τσιόδρας https://www.npress.gr/politics/tsipras-stin-elassona-emvoliasmos-to/
Στο Νοσοκομείο Ναυπλίου ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος για το εμβόλιο COVID-19
https://youtu.be/v_VHqHjXY9Q
Κορωνοϊός - Έρευνα: Πώς η γύρη αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης https://www.cnn.gr/kosmos/story/257555/koronoios-ereyna-pos-i-gyri-ayxanei-ton-kindyno-molynsis
Θανάσης Βέγγος Ξέρεις Από Βέσπα; https://youtu.be/hF6JqxvzTVA
ΕΧΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ! https://www.facebook.com/photo/?fbid=436803457583565&;set=gm.751759742127265
Σκεφτείτε καλά τι είπε ο πρωθυπουργός για τα social media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
https://youtu.be/wfwShKCANmU
Immunizing the public against misinformation https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/immunizing-the-public-against-misinformation
Around 1 in 3 people who have Covid-19 have no symptoms. Act like you’ve got it. Stay Home. Protect the NHS. Save Lives https://twitter.com/GOVUK/status/1359921521192538118
Before COVID, Gates Planned Social Media Censorship of Vaccine Safety Advocates With Pharma, CDC, Media, China and CIA https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-planned-social-media-censorship-vaccine-safety
Τάκης Μουσαφίρης : Οργισμένη η οικογένεια του – «Δεν πέθανε από κοροναϊό, αλλά από καρκίνο» https://www.in.gr/2021/03/12/greece/takis-mousafiris-orgismeni-oikogeneia-tou-den-pethane-apo-koronaio-alla-apo-karkino/
Κορονοϊός: Νέο σύμπτωμα οι πολύωρες στύσεις ασθενών https://www.ant1news.gr/ygeia-periballon/article/598127/koronoios-neo-symptoma-oi-polyores-styseis-asthenon
Ο σεξοκυνηγός - 1981 ( Ελληνική ταινία ) https://youtu.be/4AyJhDzSAnw
Λέσβος. Συνελήφθη καθηγήτρια που αρνείται να φορέσει μάσκα στο μάθημα. Σε βάρος της κατέθεσαν και εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία http://www.mixanitouxronou.gr/llesvos-synelifthi-kathigitria-poy-arneitai-na-foresei-maska-sto-mathima/
A man who refused to wear a mask at a high-school basketball game killed a police officer following a confrontation, authorities say https://www.insider.com/man-refused-face-mask-shot-killed-police-officer-authorities-say-2021-3
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