Большой Зал в Новом Иерусалиме. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 14 декабря 2025 г.

Фрагменты:
“В Свитке Новый Иерусалим описывается Большой Зал (Great Hall), который очень напоминает Дом Царя в Храме Иезекииля.
В Доме Царя есть внутренний зал размером 40 x 40 локтей и стеной толщиной в 5 локтей. А Большой Зал размером 42 x 42 локтя c Верхними комнатами высотой в 7 локтей. В Доме Царя есть Верхние уровни в 10 локтей, то есть наблюдается сходство размеров.
В Большом Зале две двери и 7 колонн, а в Доме Царя двойные двери и два ряда по 6 колонн в каждом из двух боковых притворов/крылец…
Большой Зал в 📜 Свитке Новый Иерусалим.
Назначение Большого Зала описано в книге “Свиток Новый Иерусалим из Кумрана” Майкла Киютина. В Большом Зале проводятся церемонии каждую Субботу и в 1-й день Месяца. Ниже приведены цитаты из этой книги, в которых описываются церемонии.
Тронная Церемония
“В Свитке Новый Иерусалим впервые выявляются фрагменты такого описания, в соответствии с неизвестными нам традициями. В церемонии, проводимой внутри Большого Зала, священника облекают в одеяние его отца, увенчивают семью диадемами, и затем он садится на первосвященнический трон, стоящий в Большом Зале. Первосвященник и правитель-мирянин читают из Книги Учения. В ходе церемонии священники получают дары и происходит церемония перехода священнической смены (череды). В конце церемонии, как кажется, Первосвященник входит во Святое Святых в знак того, что он занял свою священную должность, и все священники падают ниц.”
Мы видим сходства между “Тронной Церемонией” и тем, что описывается в Книге Откровения. В 1-й главе Откровения Христос стоит посреди 7 золотых светильников (семисвечников) без короны. В 5-й главе Откровения мы видим Книгу. Это Книга, открыть которую не был достоин никто, кроме Агнца. Далее мы видим праздничную сцену, в которой Царь Христос сидит на Своём Троне. Как только мы доходим до 19-й главы Откровения, мы видим Христа, увенчанного множеством корон. Иоанн также описывает, как 24 старца снимают и полагают свои венцы перед Престолом.”
