Большой Зал в Новом Иерусалиме. Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 14 декабря 2025 г.
4 views • 24 hours ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1mzrXAiTYcDWtg6zKm4zHXaOtK_HIN4RH/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/17jV-W-_Jcrf6VrSa9mzoZ1r1IcGnSnh8/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1KDbLrChfbPHINq6JqrixeOYR2SbCO5oD/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1XNhIPQh_t-ETKJOKQr4l9OHuh2G3qi_A/view?usp=sharing


Ориг. англ.

https://docs.google.com/document/d/1nCbQ2F93fs8W1v3l2ffStqDewKLwWcsK/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1s7TTSLMOfal1dko8VA3wuGVOL4w4lp7D/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Фрагменты:

“В Свитке Новый Иерусалим описывается Большой Зал (Great Hall), который очень напоминает Дом Царя в Храме Иезекииля.

В Доме Царя есть внутренний зал размером 40 x 40 локтей и стеной толщиной в 5 локтей. А Большой Зал размером 42 x 42 локтя c Верхними комнатами высотой в 7 локтей. В Доме Царя есть Верхние уровни в 10 локтей, то есть наблюдается сходство размеров.

В Большом Зале две двери и 7 колонн, а в Доме Царя двойные двери и два ряда по 6 колонн в каждом из двух боковых притворов/крылец…


Большой Зал в 📜 Свитке Новый Иерусалим.

Назначение Большого Зала описано в книге “Свиток Новый Иерусалим из Кумрана” Майкла Киютина. В Большом Зале проводятся церемонии каждую Субботу и в 1-й день Месяца. Ниже приведены цитаты из этой книги, в которых описываются церемонии.


Тронная Церемония

“В Свитке Новый Иерусалим впервые выявляются фрагменты такого описания, в соответствии с неизвестными нам традициями. В церемонии, проводимой внутри Большого Зала, священника облекают в одеяние его отца, увенчивают семью диадемами, и затем он садится на первосвященнический трон, стоящий в Большом Зале. Первосвященник и правитель-мирянин читают из Книги Учения. В ходе церемонии священники получают дары и происходит церемония перехода священнической смены (череды). В конце церемонии, как кажется, Первосвященник входит во Святое Святых в знак того, что он занял свою священную должность, и все священники падают ниц.”

Мы видим сходства между “Тронной Церемонией” и тем, что описывается в Книге Откровения. В 1-й главе Откровения Христос стоит посреди 7 золотых светильников (семисвечников) без короны. В 5-й главе Откровения мы видим Книгу. Это Книга, открыть которую не был достоин никто, кроме Агнца. Далее мы видим праздничную сцену, в которой Царь Христос сидит на Своём Троне. Как только мы доходим до 19-й главы Откровения, мы видим Христа, увенчанного множеством корон. Иоанн также описывает, как 24 старца снимают и полагают свои венцы перед Престолом.”


h5429. seah — сата (мера ёмкости, равная приблизительно 7 литрам), мера https://bible.by/strong-hebrew/5429/, https://biblehub.com/hebrew/5429.htm,

https://www.qtransform.com/ru/konvertirovat/obyem.php, https://en.wikipedia.org/wiki/Seah_(unit)


Песня “Жертва Хвалы” - “Sacrifice of Praise” https://soundcloud.com/leelandj/sacrificepraise?in=leelandj/sets/mini-kinnor-harp


The New Jerusalem Scroll from Qumran: A Comprehensive Reconstruction

Michael Chyutin

https://books.google.com/books?id=Mtqs-65_ls0C&pg=PA94&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false


См. также

Схемы Лиланда (англ) с размерами Храма

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/5da771e03c8b4dbf9f2320113909c4c1/All_Chambers.pdf

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/81a82b8587584665b493cfb0c74bb3a1/Temple.pdf


- про Дом Царя (в Храмовом комплексе)

в видео Лиланда (англ)

King's House and Palace C05-6-14 https://vimeo.com/showcase/9862850?video=772493534

Копия на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=jTyflgrRVV8&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=3

+ заметки King's House Notes https://leelandjones.com/blog/king-s-house-notes

King's Palace in Ezekiel's Temple Complex https://youtu.be/yRhhD1IqRUE?t=396


3D модель Храма Иезекииля 3D Temple Dedication Trailer C05-6-1 https://vimeo.com/750333297

(внутренний двор вокруг Дома Царя https://youtu.be/yRhhD1IqRUE?t=759)


Shushan Palace =》 the King's Millenial House https://youtu.be/CeP6Q4Xqcp8?list=PLXqaGD7sX9gYZoDzRkvteaRNMs32bWh6c&t=970


- про 7 Корон Христа – в Протоколе от 2 ноября 2025 г.

https://drive.google.com/file/d/10yBcn7hc0otDdFKv2UwmrvB_Wg5_gljj/view

Keywords
bible24 eldersrevelation 5milleniumezekiel templevtoroe prishestvie iisusa hristahram iezekiilyanovyi ierusalimqumran scrollschrists many crowns24 starcavency diademymnogo diadim7 koron iisusanew jerusalem scroll 4q554svitki mertvogo moryakumransie rukopisileelend jones in russianotkrovenie 5 glavagreat hallbolshoy zalkings housedom tzarya
