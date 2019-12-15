11RCB Om Steven Hawkings karaktär

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011)The banker Remix2)Vi börjar med att knyta an till förra avsnittet som handlade om Assange då det visade sig att bunkern i Stockholm faktiskt existerar och reflekterar kring det.3 ) Patrik och Martin besökte ett föredrag om rymden och berättar om en del kritiska frågor som vi ställde till föredragshållaren och som vi fortfarande väntar svar på.4)Vi resonerar kring Steven Hawking som vetenskapsguru och ställer oss frågan hur en hel värld kan tro att det är en av världens smartaste människor som dessutom mot alla odds överlevt den mycket dödliga sjukdomen ALS under alla år.Video som Simon refererar till om amerikanska presidenter där människor i publiken på ett arrangerat sätt svimmar så att presidenten kan kliva in som en räddande ängel.5) Kort stycke ut TV serien My dinner with Andre