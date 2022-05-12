Ein bisschen Nabelschau vorweg...

Nachtrag Dez. 2022: in diesem und dem Folgevideo "und hier das Neueste vom Affenfelsen" geht es vor allem um männlichen Narzissmus. Der weibliche gebärdet sich anders, ist viel weniger offensichtlich, und in aller Regel gut verdeckt. Beiden gemeinsam ist, dass Narzissmus unterm Strich eben keine überhöhte Selbstliebe ist, sondern eigentlich Selbsthass (man hat schon als Kind nie genügt, musste leisten und um die "Liebe" der Eltern buhlen), für den man dann andere büssen lässt. Sie werden ebenfalls nie genügen...



Video vom März 2022: "Bevor wir zum nächsten Video gelangen, ist ein bisschen Nabelschau wohl leider nötig, für das richtige "Framing" ;-) Thema des nächsten Videos ist dann Selbstlosigkeit und Nächstenliebe. Also angebliche! Denn die behaupten wir nur scheinheilig, während gleichzeitig Selbstsucht und Geltungsdrang gelebt wird. Und weil wir das alle insgeheim wissen, versuchen wir ständig, uns davon reinzuwaschen, und gieren nach Erlösung. Dann schauen wir genauer auf das wahre Wesen der Nächstenliebe und innerer Reinheit..."

Lizenzfreie Musik (danke!): "Journey to Neverland" - massivetracks.net "Malandragem" - Quincas Moreira Quincas Moreira Malandragem Calm Jazz & Blues Music Artist: Quincas Moreira Title: Malandragem Free Download: https://bit.ly/2CSXl4G You're free to use this song in any of your videos No Copyright Music Subscribe: https://goo.gl/WPTt5y Twitter: https://bit.ly/2HV7BPJ Blog: https://bit.ly/2DJiG24 No Copyright Music promote music that's free to download and use on YouTube videos. You can use any song from this channel on Youtube without worrying about content ID matches or copyright claims.