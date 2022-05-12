BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Ein bisschen Nabelschau vorweg...
d-outremer
d-outremer
12 followers
Follow
0
Share
Report
220 views • May 12, 2022

Nachtrag Dez. 2022: in diesem und dem Folgevideo "und hier das Neueste vom Affenfelsen" geht es vor allem um männlichen Narzissmus. Der weibliche gebärdet sich anders, ist viel weniger offensichtlich, und in aller Regel gut verdeckt. Beiden gemeinsam ist, dass Narzissmus unterm Strich eben keine überhöhte Selbstliebe ist, sondern eigentlich Selbsthass (man hat schon als Kind nie genügt, musste leisten und um die "Liebe" der Eltern buhlen), für den man dann andere büssen lässt. Sie werden ebenfalls nie genügen...

Video vom März 2022: "Bevor wir zum nächsten Video gelangen, ist ein bisschen Nabelschau wohl leider nötig, für das richtige "Framing" ;-) Thema des nächsten Videos ist dann Selbstlosigkeit und Nächstenliebe. Also angebliche! Denn die behaupten wir nur scheinheilig, während gleichzeitig Selbstsucht und Geltungsdrang gelebt wird. Und weil wir das alle insgeheim wissen, versuchen wir ständig, uns davon reinzuwaschen, und gieren nach Erlösung. Dann schauen wir genauer auf das wahre Wesen der Nächstenliebe und innerer Reinheit..."

Lizenzfreie Musik (danke!): "Journey to Neverland" - massivetracks.net "Malandragem" - Quincas Moreira Quincas Moreira Malandragem Calm Jazz & Blues Music Artist: Quincas Moreira Title: Malandragem Free Download: https://bit.ly/2CSXl4G You're free to use this song in any of your videos No Copyright Music Subscribe: https://goo.gl/WPTt5y Twitter: https://bit.ly/2HV7BPJ Blog: https://bit.ly/2DJiG24 No Copyright Music promote music that's free to download and use on YouTube videos. You can use any song from this channel on Youtube without worrying about content ID matches or copyright claims.

Keywords
hypocrisyegogottjesus christusheucheleinarzissmusnaechstenliebegeltungsdrangheldentumselbsteitelkeitkreativitaetreinheitgottesliebescheinheiligkeitnarcissmautoritaeterloesung
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

The Saudi Pipeline Is Gone: Why the Global Energy Shock Just Got Far Worse

Mike Adams
The Plot to Criminalize Open Source AI and Hand Tech Giants a Government-Protected AI Cartel

The Plot to Criminalize Open Source AI and Hand Tech Giants a Government-Protected AI Cartel

Mike Adams
Johnson Says Trump&#8217;s Proposed $5,000 Payments Would Require Congressional Approval

Johnson Says Trump’s Proposed $5,000 Payments Would Require Congressional Approval

Sterling Ashworth
BRICS Leaders Gather in New Delhi for Two-Day Summit

BRICS Leaders Gather in New Delhi for Two-Day Summit

Edison Reed
Trump Administration Sanctions All Iranian Airlines in Aviation Crackdown

Trump Administration Sanctions All Iranian Airlines in Aviation Crackdown

Chase Codewell
Pakistan Warns Yemeni Strikes on Saudi Arabia Could Trigger Mecca Defense Pact

Pakistan Warns Yemeni Strikes on Saudi Arabia Could Trigger Mecca Defense Pact

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy